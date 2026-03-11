Deal aufgehoben: Aleks küsst Emmy bei "#CoupleChallenge"

Es ist passiert! In Folge 17 von #CoupleChallenge haben sich Aleksandar Petrovic (35) und Emmy Russ (26) zum ersten Mal geküsst. Nachdem es zwischen den beiden Reality-TV-Stars schon seit einigen Folgen knistert, machte der 35-Jährige am Mittag den Weg für einen Kuss frei und teilte der ehemaligen Promi Büßen-Kandidatin mit, dass er seine Abmachung mit seiner Ex Vanessa Nwattu (26) per Sprachnachricht im Interviewraum aufgehoben hat. Am Abend kam es dann zur Annäherung: Während ihr Teampartner Samuel Sohebi sich draußen mit Carina Nagel und Chika Ojiudo-Ambrose stritt, lagen die beiden gemeinsam im Zelt. Aleks streichelte Emmy, sie blickten sich tief in die Augen – und dann folgte der innige Kuss, auf den die Zuschauer schon lange gewartet hatten.

Nach dem Kuss äußerten sich beide im Interview zu dem besonderen Moment. "Der erste Kuss ist gefallen, ganz gefühlvoll", schwärmte Aleks. Emmy hielt sich hingegen etwas bedeckter und kommentierte: "Es war gut, es war leicht, es war okay." Es folgte sogar ein zweiter Kuss zwischen den beiden, doch bei einem dritten machte die 26-Jährige nicht mehr mit. Als Aleks mit dem Spruch "Alle guten Dinge sind drei" einen weiteren Kuss einfordern wollte, stoppte Emmy ihn mit ihrem Finger. Der Dubai-Auswanderer schien zunächst leicht irritiert, nahm die Situation dann jedoch so an.

Der Kuss ist eine deutliche Entwicklung in der Romanze der beiden Reality-TV-Stars, nachdem es zuvor bereits zu unangenehmen Momenten zwischen ihnen gekommen war. Bei einer Party hatte Aleks Emmy einmal vor laufenden Kameras gefragt, ob sie ihn küssen wolle – sie bejahte, er erteilte ihr jedoch eine Abfuhr, was die Influencerin als absolute "TV-Blamage" empfand. Nun scheint sich das Blatt gewendet zu haben. Emmy ist seit 2017 als Reality-TV-Star aktiv und wurde durch Formate wie Beauty & The Nerd und Promi Big Brother bekannt. Auch Aleks machte sich in verschiedenen Reality-TV-Shows einen Namen – besonders durch seine zweifache Teilnahme an Temptation Island VIP.

RTL ZWEI Aleks Petrovic und Emmy Russ bei "#CoupleChallenge", 2026

