Tim McGraw enthüllt die dunklen Geheimnisse seiner Kindheit

Country-Star Tim McGraw (58) hat in einem Podcast-Interview offen über seine schwierige Kindheit und die komplizierte Beziehung zu seinem leiblichen Vater gesprochen. Der Sänger erinnerte sich in "The Tim Ferriss Podcast" an den Moment, als er mit etwa elf Jahren durch Zufall seine Geburtsurkunde fand, während er im Haus seiner Mutter in Start, Louisiana, nach einer Münztasche suchte. Sein Nachname "McGraw" war durchgestrichen und durch "Smith", den Nachnamen seines Stiefvaters, ersetzt worden. Unter der Angabe zum Beruf des Vaters stand "professioneller Baseballspieler" – so erfuhr Tim, dass der verstorbene Baseball-Star Frank Edwin "Tug" McGraw Jr. sein leiblicher Vater war. "Ich rief sofort meine Mutter an und ich konnte spüren, dass es sie wie eine Tonne Ziegel traf", erinnerte sich der Musiker.

Die erste Begegnung zwischen Tim und seinem Vater verlief aber alles andere als herzlich. Seine Mutter arrangierte ein Treffen bei einem Baseballspiel, bei dem Tug ihm sagte: "Ich glaube nicht, dass ich dein Vater bin, aber wir können Freunde sein." Bei einem zweiten Versuch, Kontakt aufzunehmen, ignorierte ihn der Baseballspieler komplett. "Danach war es mir peinlich, ich fühlte mich irgendwie weggeworfen", erzählte Tim. Erst als der spätere Country-Star 18 Jahre alt war, kam Tug auf ihn zu – nachdem Tim ihn um finanzielle Unterstützung für sein College gebeten hatte und die Ähnlichkeit zwischen ihnen nicht mehr zu leugnen war. Der "It's Your Love"-Interpret beschrieb seine Kindheit als "sehr dysfunktional". Der Mann, den er zunächst für seinen Vater hielt, sei Alkoholiker gewesen und habe ihn und seine Mutter misshandelt, der zweite Stiefvater sei noch schlimmer gewesen.

Trotz der schwierigen Umstände empfindet Tim heute Dankbarkeit gegenüber seinem leiblichen Vater, der 2004 im Alter von 59 Jahren an Krebs starb. "Wenn Leute fragen: 'Wie konntest du überhaupt etwas mit deinem Vater zu tun haben? Wie konntest du ihn nicht hassen?', ist meine Antwort immer: 'Er hat mir etwas so Wertvolles gegeben, und das war Hoffnung'", erklärte der Sänger im Podcast. Die Erkenntnis, dass sein Vater etwas erreicht hatte, gab ihm das Gefühl, ebenfalls aus seiner schwierigen Situation herauskommen zu können. Tim ist seit 1996 mit Faith Hill (58) verheiratet, mit der er drei Töchter hat. Das Paar lebt weitgehend zurückgezogen auf ihrer Ranch in Tennessee.

Anzeige Anzeige

Getty Images Tim McGraw, Musiker

Anzeige Anzeige

Getty Images Tim McGraw singt in der Bridgestone Arena in Nashville

Anzeige Anzeige

Getty Images Faith Hill und Tim McGraw 2017

Wie wirkt auf euch die Szene, in der der elfjährige Tim zufällig seine echte Geburtsurkunde findet? Gänsehaut und Herzklopfen – das ist pures Kinodrama. Vor allem traurig: So eine Wahrheit sollte kein Kind allein entdecken. Ergebnis anzeigen