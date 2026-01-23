Nach "The Beauty": Bella Hadid möchte mehr schauspielern

Bella Hadid (29), das international bekannte Supermodel, hat bei der Premiere der Horrorserie "The Beauty" nicht nur auf dem roten Teppich brilliert, sondern auch verraten, dass sie große Pläne für ihre Zukunft hat. In der Serie, die von Ryan Murphy (60) und Matthew Hodgson erschaffen wurde, spielt Bella ein Model mit einer düsteren und gewalttätigen Seite. Diese Rolle scheint ihr gefallen zu haben, denn sie erklärte gegenüber Hollywood Reporter: "Ich würde gerne weiterhin schauspielern. Das ist ein Traum von mir." Neben Bella sind in dem Projekt mitunter große Namen wie Ashton Kutcher (47) und Evan Peters (39) dabei, was die Serie zu einem echten Star-Aufgebot macht.

Für Bella Hadid eröffnet sich mit dieser Rolle eine spannende Entwicklung ihrer Karriere. Laut eigenen Aussagen sei die Figur in "The Beauty" komplett anders als das, was sie in ihrer bisherigen Arbeit als Model gemacht habe. Besonders fasziniert zeigte sie sich von Ryan Murphy, den sie für seinen kreativen Geist und seine Vision bewundert. Mit der Serie, die gesellschaftliche Fragen um Schönheit und Selbstwert aufgreift und als Body-Horror inszeniert wurde, stellt sich Bella einer Herausforderung, die sie bewusst aus ihrer Komfortzone geholt hat. Auch Stunt-Arbeiten gehörten dazu, was sie als aufregend und bereichernd empfand, so Daily Mail.

Abseits der Kamera zeigt Bella seit geraumer Zeit eine persönliche Seite, die viele Fans berührt. Sie spricht offen über sensible Phasen, Ängste und das Ringen um Balance – und findet Kraft in einem engen Unterstützerkreis. Auf Social Media sucht sie regelmäßig den direkten Dialog, teilt Kunst, Poesie und intime Einblicke und setzt visuelle Statements, die zwischen Mode und Message changieren. Wer sie kennt, erlebt eine, die Disziplin liebt, aber Pausen zulässt, die in ihrem kreativen Ausdruck gerne Risiken eingeht und die Grenzen zwischen Laufsteg, Set und Atelier fließend hält. Genau diese Mischung aus Verletzlichkeit und Entschlossenheit trägt sie nun auf die Leinwand.

Getty Images Bella Hadid bei der Premiere von "The Beauty"

Getty Images Ashton Kutcher, Jeremy Pope, Anthony Ramos, Bella Hadid, Rebecca Hall, Evan Peters und Isabella Rossellini bei der Premiere "The Beauty"

Getty Images Bella Hadid bei der Premiere von "The Beauty" 2026