Kanye West muss blechen: Ex-Mitarbeiter gewinnt Rechtsstreit

Ein Geschworenengericht hat im Rechtsstreit zwischen Kanye West (48) und seinem früheren Mitarbeiter Tony Saxton entschieden: Der Musiker, der sich inzwischen Ye nennt, muss seinem Ex-Angestellten rund 120.000 Euro für medizinische Kosten und Verdienstausfälle zahlen. Wie KABC berichtet, dreht sich der Fall um Arbeiten an Kanyes einstigem Luxusanwesen in Malibu, die sich als wahres Bauschlamassel entpuppten. Der 48-jährige Rapper soll im Prozess als Letzter vernommen worden sein und habe während der Befragung derart desinteressiert gewirkt, dass er beinahe eingeschlafen sei. Als er sich äußerte, erklärte er, sich nur vage an Tony zu erinnern und nicht zu wissen, wer ihn überhaupt eingestellt habe.

Tony hatte von dem Rapper ursprünglich 1,5 Millionen Euro verlangt – immerhin bekam er jetzt einen kleinen Bruchteil dessen zugesprochen. Der frühere Projektmanager war nach eigener Darstellung nur ein einziges Mal bezahlt worden, obwohl er sieben Wochen auf der Baustelle in Malibu gearbeitet habe. In der Klage warf er Kanye unbezahlte Löhne, unsichere Arbeitsbedingungen und eine unrechtmäßige Kündigung vor. Das Schwurgericht sprach ihm nun die 120.000 Euro zu, die ausdrücklich zur Deckung von Arztkosten und entgangenem Lohn gedacht seien. Auch Kanyes Ehefrau Bianca Censori (31) sagte als Zeugin vor Gericht aus und bestätigte, dass sie für kurze Zeit mit Tony an dem Projekt gearbeitet habe.

Kanye gehört seit den frühen 2000er-Jahren zu den prägendsten, aber auch umstrittensten Figuren im Hip-Hop. Bekannt wurde er zunächst als Produzent für Künstler wie Jay-Z (56), bevor er 2004 mit dem Album "The College Dropout" selbst ins Rampenlicht rückte. In den folgenden Jahren veröffentlichte er mehrere erfolgreiche Alben, darunter "Graduation" und "My Beautiful Dark Twisted Fantasy". Neben der Musik versuchte er sich auch in der Modebranche, etwa mit der Marke Yeezy. Gleichzeitig sorgte Kanye immer wieder mit kontroversen Aussagen, öffentlichen Konflikten und politischen Statements für Diskussionen, die seine Karriere bis heute begleiten.

Anzeige Anzeige

Getty Images Kanye West, Februar 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Kanye West und Bianca Censori im Februar 2024 in Mailand

Anzeige Anzeige

Getty Images Kanye West im Januar 2022 auf der Fashion Week in Paris