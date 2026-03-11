Vanessa-Memo: Realitystars finden Aleks' Aktion peinlich

In den neuen Folgen von #CoupleChallenge sorgt Aleksandar Petrovic (35) für Aufsehen: Der Realitystar schickt im Interviewraum eine Sprachnachricht an seine Ex Vanessa Nwattu (26), um ein altes Versprechen aufzuheben, weil er mit dem Gedanken spielt, Kandidatin Emmy Russ (26) zu küssen. Anschließend berichtet er Emmy stolz von seiner Aktion. Unter einem Clip auf dem offiziellen Instagram-Account der Show hagelt es dafür Spott von Kollegen. Sandra Sicora (33) schreibt: "Ich verspüre auch was… und zwar Übelkeit und maximalen Fremdscham!"

Mit ihrer Meinung steht die Realityteilnehmerin nicht alleine da. Brenda Brinkmann kommentiert kurz und knapp: "So gottlos." Ariel (22) meldet sich mit einem genervten "Hilfeeeee" zu Wort. Auch Julia Natalie kann mit dem Verhalten des Realitystars offenbar wenig anfangen und schreibt: "Fremdscham-Level: Maximum." Die kurze Szene, in der Aleks seine Memo aufnimmt, scheint bei vielen Zuschauern und Realitystars also einen Nerv zu treffen.

Bereits zu Beginn der Staffel wurde die Sprachnachricht in einem kurzen Einspieler gezeigt, als Aleks gemeinsam mit seinem Bruder Marko bei "#CoupleChallenge" einzog. Seine Trennung von Vanessa bei Temptation Island VIP und die anschließende Kennenlernphase mit Emmy hatten in der Realitystar-Szene bereits für reichlich Diskussionen gesorgt. Dass er nun auch noch so offen über sein Vorgehen spricht und dabei offenbar kein Problem damit zu haben scheint, sorgt bei seinen Kollegen für Kopfschütteln und jede Menge Fremdscham.

RTL ZWEI Aleks Petrovic und Emmy Russ bei "#CoupleChallenge", 2026

RTL ZWEI Aleks Petrovic und Emmy Russ bei "#CoupleChallenge", 2026

Imago Aleks Petrovic und Vanessa Nwattu, Februar 2023