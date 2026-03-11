Iris Edaline: Ellie Goulding verkündet Namen ihrer Tochter

Ellie Goulding (39) hat den Namen ihrer neugeborenen Tochter bekannt gegeben. Die 39-jährige Sängerin veröffentlichte eine offizielle Geburtsanzeige in der Zeitung The Times, in der sie den Namen ihres kleinen Mädchens enthüllte: Iris Edaline Minniear-Goulding. Das Baby kam am 6. März 2026 im renommierten Lindo Wing in London zur Welt. Für Ellie ist es das zweite Kind, das erste gemeinsam mit ihrem Partner, dem Schauspieler Beau Minniear. Die vollständige Anzeige in der Rubrik für Geburten, Hochzeiten und Todesfälle lautete: "Minniear-Goulding: Am 6. März 2026 zu Ellie Goulding und Beau Minniear, eine Tochter, Iris Edaline."

Ellie teilte die Ankunft ihrer Tochter bereits einen Tag zuvor auf Instagram mit und schwärmte: "Am Freitag habe ich ein wunderschönes, gesundes Mädchen zur Welt gebracht. Wir sind total vernarrt in sie." Die Musikerin betonte damals, wie dankbar sie für die außergewöhnliche Betreuung durch das weibliche Team im St Mary's Krankenhaus sei. Besonders glücklich zeigte sich Ellie darüber, dass ihr vierjähriger Sohn Arthur aus ihrer Ehe mit Caspar Jopling (34) nun großer Bruder geworden ist. "Diese Ergänzung meiner Familie erfüllt mich mit so viel Freude, besonders da Arthur so glücklich ist, großer Bruder dieses kleinen Engels zu werden", schrieb sie. Im Netz postete die Sängerin außerdem ein Foto einer Torte mit der Aufschrift "Willkommen kleine Schwester".

Trotz der Geburt wird Ellie nicht lange pausieren. Diese Woche wurde bekannt gegeben, dass sie am 23. Mai beim Big Weekend von Radio 1 in Sunderland als Headliner auftreten wird. Auch ihr sechstes Studioalbum soll noch in diesem Jahr erscheinen, nachdem ihre Single "Destiny" erfolgreich war. Ellie und Beau sind seit September 2025 offiziell ein Paar und verbrachten seitdem gemeinsam Zeit in Italien. Der 28-jährige Schauspieler ist auch in mehreren Szenen von Ellies neuestem Musikvideo "Destiny" zu sehen. Die Sängerin hatte sich im Januar 2025 offiziell von ihrem Ex-Mann Caspar scheiden lassen. Die beiden verstehen sich jedoch weiterhin gut und kümmern sich gemeinsam um ihren Sohn Arthur.

Instagram / elliegoulding Ellie Goulding, Sängerin

Getty Images Beau Minniear, Dezember 2024

IMAGO / Matrix Caspar Jopling und Ellie Goulding, Juni 2019