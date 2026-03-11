Bitter: Jenny Grassl blamiert sich beim "The 50"-Auszug

Zoff-Alarm im Schloss von The 50: Nach ihrem Rauswurf darf Jenny Grassl (25) noch einmal in die schillernde TV-Villa zurückkehren – und nutzt den kurzen Besuch für eine echte Abrechnung. Beim Wiedersehen mit den anderen Realitystars will die Blondine klären, warum sie trotz vermeintlich sicherer Allianz doch auf der Abschussliste gelandet ist. Vor allem Franziska Temme (31) gerät ins Kreuzfeuer, doch auch Vanessa Brahimi und Sam Dylan (35) bleiben von ihren Vorwürfen nicht verschont. In der aktuellen Folge der Realityshow eskaliert die Situation vor laufenden Kameras – und endet in einem bitteren Abgang.

Kaum betritt Jenny das Schloss, stellt sie die Frage, die ihr offenbar seit dem Exit durch den Kopf geht: Was ist aus der Absprache geworden? "Wir hatten doch eine Allianz?", stellt sie Franzi zur Rede. Die Influencerin bestätigt zwar, dass es eine Gruppe gab, betont aber im Interviewraum vor den Kameras, dass sie keine persönliche Vereinbarung mit ihr gehabt habe. "Es war einfach nur ein peinlicher Auftritt", urteilt die Promis unter Palmen-Kandidatin dort über das Drama. Doch Jenny gibt sich nicht zufrieden und sucht das Gespräch mit Vanessa. Die erklärt ihr: "Das Problem ist, unsere komplette Allianz stand da vorne." Im Nachgang fasst die Sommerhaus der Normalos-Bekanntheit vor den Kameras zusammen: "Sie dachte, wir wären eine große Allianz. Ich glaube, sie hat da irgendwas in den falschen Hals bekommen – und auf einmal war riesen Drama."

Damit ist der Konflikt aber noch lange nicht beendet: Im Zimmer von Sam geht die Auseinandersetzung in die nächste Runde. Auch ihn zählt Jenny offenbar zu ihrer Schutztruppe – sehr zu seinem Erstaunen. "Aber wir haben ja gar nicht miteinander gesprochen", verteidigt sich der Realitystar vor den Kameras. Die 25-Jährige beruft sich dagegen auf Vanessas Aussage: Diese habe ihr gesagt, dass Sam, Franzi und die anderen Teil der Allianz seien und dass man sich gegenseitig retten wolle. "Ich bin so sauer, weil ich komme mir voll delulu vor, dass mich im Endeffekt nur fünf Leute gewählt haben, obwohl wir gesagt haben, dass wir uns gegenseitig saven", schimpft sie. Vanessa erklärt schließlich, sie habe mit Rafi Rachek (36) über eine Absprache geredet, aber nicht mit Sam. Ein echtes Ergebnis bringt die hitzige Diskussion nicht – als ihr Ärger schließlich raus ist, verlässt Jenny das Schloss wieder und lässt ihre kurzzeitigen Verbündeten peinlich berührt zurück.

Amazon MGM Studios Jenny Grassl, Realitystar

RTL Franziska Temme bei "Reality Queens"

Amazon MGM Studios Sam Dylan und Vanessa Brahimi bei "The 50", Staffel 3