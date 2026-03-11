Scheidung von Keith: Nicole Kidman bricht nun ihr Schweigen

Nicole Kidman (58) hat sich nun erstmals öffentlich zu ihrer Trennung von Keith Urban (58) geäußert. Die Schauspielerin und der Countrysänger hatten im September 2025 das Ende ihrer Ehe nach 19 gemeinsamen Jahren bekanntgegeben, die Scheidung wurde im Januar dieses Jahres offiziell abgeschlossen. In einem Interview mit Variety sprach die Oscar-Preisträgerin nun darüber, wie es ihr nach der Trennung geht und worauf sie sich künftig konzentrieren möchte. "Es geht mir gut, weil ich mich immer auf das konzentriere, was gut ist", erklärte Nicole. "Wofür ich dankbar bin, ist meine Familie und dass ich sie zusammenhalte und nach vorne schaue. Das ist alles."

Weitere Details zu den Gründen der Trennung wollte die 58-Jährige nicht preisgeben. "Alles andere bespreche ich aus Respekt nicht", stellte sie klar. Stattdessen betonte Nicole, dass sie und Keith weiterhin eine Familie bleiben werden. Besonders stolz zeigte sie sich über ihre beiden Töchter, die sie mit dem Musiker hat. "Meine wunderschönen Mädchen, meine Lieblinge, die plötzlich Frauen sind", schwärmte sie. Auf die Frage nach ihrem vergangenen Jahr antwortete Nicole: "Ich hatte andere Dinge, mit denen ich mich beschäftigen musste. Ich war in meinem Schneckenhaus."

Trotz der Trennung plant Nicole nicht, Nashville zu verlassen. "Ja, wir haben unser Leben hier. Ich bin seit 20 Jahren Teil der Stadt und der Gemeinschaft. Es ist mein Zuhause", betonte die Schauspielerin gegenüber Variety. Nicole und Keith hatten sich 2005 kennengelernt und sind im Juni 2006 in Australien vor den Traualtar getreten. Neben den beiden gemeinsamen Töchtern, die mittlerweile 17 und 15 Jahre alt sind, hat Nicole zwei weitere Kinder aus ihrer früheren Ehe mit Tom Cruise (63) adoptiert.

Getty Images Nicole Kidman, Schauspielerin

Imago Nicole Kidman und Keith Urban bei den Academy of Country Music Awards 2018 in Las Vegas

Getty Images Nicole Kidman und Tom Cruise im Mai 2000