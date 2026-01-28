Handtuch-Gate im Dschungelcamp: Ariel droht damit, zu gehen

Tag sechs im Dschungelcamp und die Nerven liegen blank: Ariel ist seit Tagen Dauergast in den Prüfungen. Am Morgen platzt der Reality-TV-Bekanntheit der Kragen. Im Camp macht sie unmissverständlich klar, dass sie ohne frisches Handtuch und Seife nicht weitermacht. "Ich möchte sofort ein Handtuch, ansonsten packe ich und gehe. Ich sage das seit zwei Stunden, ich akzeptiere das nicht. Ich gehe, ich gehe jetzt raus", wütet sie im Dschungeltelefon. Auslöser ist der Geruch nach der jüngsten Prüfung und der Verdacht, jemand habe ihr Handtuch benutzt. Während Samira Yavuz (32) scherzhaft übers "Stall-Aroma" spricht, bringt Umut Tekin (28) die Diskussion auf den Punkt: "Ariel hat nach der Prüfung übel gestunken!" Der Ton im Camp wird ernster, die Stimmung kippt. Ariel wiederholt ihre Drohung, das Camp zu verlassen, wenn sich nichts tut.

Mitten in das Handtuch-Gate hinein schreitet Gil Ofarim (43) zur Tat. Er meldet sich freundlich im Dschungeltelefon, wenig später taucht er mit einem Korb frischer Handtücher auf. "Anscheinend muss man für manche Dinge nur nett fragen. Dann geht das auch", kommentiert der Sänger trocken, nachdem er die sauberen Textilien verteilt hat. Ariel taucht wieder in der Campmitte auf, kontrolliert ihr Handtuch mehrfach, ob es wirklich frisch ist, und steuert dann den Wasserfall an. Dort wäscht sie Schweiß und Frust von sich und kehrt sichtlich entspannt zurück. "Jetzt geht es mir gut, ich habe mich beruhigt", stellt sie später klar. Die drohende Eskalation ist damit vorerst abgewendet, doch der Konflikt um Hygiene, Respekt und Nervenstärke bleibt als Thema im Camp spürbar.

Einige Fans dürften angesichts von Ariels Ausstiegsdrohung erleichtert gewesen sein. Bereits vor zwei Tagen gab es einen wahren Shitstorm im Netz, nachdem die Influencerin live vor Sonja Zietlow (57) und Jan Köppen (42) eine Dschungelprüfung verweigert hatte. In ihrer Begründung verwies sie damals auf einen heftigen Streit mit Eva Benetatou (33): "Meine Tochter hat hier nichts verloren! Nimm mein Kind nicht in den Mund." Für viele Zuschauer war das Maß jedoch voll. "Hat sie nicht gemacht?! Elf andere einfach im Stich gelassen?! Das sind doch mal gute Werte, die sie da vertritt…", wetterte ein User unter einem Instagram-Beitrag des offiziellen Dschungelcamp-Accounts. Zahlreiche Nutzer forderten ihren Rausschmiss.

