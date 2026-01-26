Ariel verweigert Dschungelprüfung: Fans fordern Rausschmiss

Es ist der Moment, in dem das Dschungelcamp den Atem anhält: Ariel verweigert live vor Sonja Zietlow (57) und Jan Köppen (42) die Dschungelprüfung. Eigentlich hätte die Reality-TV-Teilnehmerin gemeinsam mit Gil Ofarim (43) und Eva Benetatou (33) beim "Kotzella-Festival" antreten sollen – einem Team-Härtetest, der Ekel und Ausdauer verlangt. Doch kurz vor dem Start zieht Ariel die Notbremse. Auslöser ist ein Streit mit Eva, in dem ihre Tochter laut Ariel ins Spiel gebracht worden sei. Für die TV-Drama-Queen ein klares No-Go – und der Grund, warum sie die Prüfung an diesem Tag nicht absolviert. Für zahlreiche Dschungel-Fans ist das nicht mehr vertretbar, zumal die junge Frau bereits an den Tagen zuvor keinen Stern mit ins Camp brachte. "Hat sie nicht gemacht?! Elf andere einfach im Stich gelassen?! Das sind doch mal gute Werte, die sie da vertritt…", ärgert sich ein User unter einem Instagram-Beitrag des offiziellen Show-Accounts.

Weitere Reaktionen lassen nicht lange auf sich warten. Es prasselt regelrecht ein kleiner Shitstorm nieder – und der Ton ist scharf. "Ariel müsste ihre Gage gestrichen bekommen. Raus mit ihr", heißt es in einem Kommentar. Mehrere fordern den sofortigen Rauswurf ohne Bezahlung. Dazu die generelle Frustration vieler Zuschauer: "Keine Prüfungen sehen – das ist doch langweilig, deshalb schaut man doch Dschungelcamp… Ariel muss raus, es wird unlustig." Andere kritisieren eine Prüfungspause nach der anderen: "Es gab jetzt drei Prüfungen, ohne dass sie stattgefunden haben, wo ist der Sinn, sie da reinzuwählen, das ist null Entertainment." Der Tenor: Die Fans wollen endlich wieder eine "richtige Prüfung" sehen und fordern, dass Ariel das Camp verlässt.

Auf dem Weg zur berüchtigten "Kotzella-Prüfung" lieferten sich Ariel und Eva einen heftigen Streit. Eva warf Ariel vor, auf Menschen einzutreten, "die schon am Boden sind", und kritisierte sogar ihre Rolle als Mutter: "Wenn du diese Werte deiner Tochter vermitteln willst, dann tust du mir leid." Für Ariel war damit eine rote Linie überschritten. Die TV-Teilnehmerin schoss zurück: "Meine Tochter hat hier nichts verloren! Nimm mein Kind nicht in den Mund." Als die drei Kandidaten schließlich bei Sonja und Jan ankamen, erklärten Eva und Gil sofort, dass sie bereit seien, für das Team zu kämpfen. Doch Ariel blockte ab: "Alle im Team haben Hunger, ich habe Hunger und es tut mir unfassbar leid, aber ich stehe für mich ein. Ich kann mir selbst nicht untreu sein." Selbst mit Gil wollte sie nicht antreten – sie könne, was er begangen habe, im Camp zwar ausblenden, aber nicht in einer gemeinsamen Prüfung. Das Ergebnis: Die Prüfung endet, bevor sie richtig begonnen hat.

RTL Dschungelcamp-Teilnehmerin Ariel, 2026

RTL Ariel, Eva Benetatou und Gil Ofarim im Dschungelcamp 2026

RTL Ariel im Dschungelcamp 2026