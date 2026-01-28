Royals
Warum Elton schon seit Jahren ins Dschungelcamp gehen will

- Nele Zuber
Lesezeit: 2 min

Am Dienstagabend überraschte Elton (54) in Stefan Raabs (59) neuer Nachbereitungsshow des Dschungelcamps mit einer unerwarteten Aussage. Ohne zu zögern, erklärte der beliebte Moderator: "Ja, ich würde sofort ins Dschungelcamp gehen." Diese Aussage schockierte seinen langjährigen Freund und Kollegen Stefan Raab sichtlich, wie TV Spielfilm berichtet. Elton erklärte weiter, dass er schon seit Jahren darüber nachdenke, ins Camp einzuziehen. "Weil alle dann sagen würden: Der Elton geht da tatsächlich hin, weil er da Bock drauf hat", sagte er über seine Motivation. Selbst Sonja Zietlow (57), Moderatorin der Show, sei bereits über Eltons Wunsch informiert worden. Sie habe sich sehr darüber gefreut.

Stefan hingegen zeigte sich weniger begeistert von der Idee seines Kollegen. Laut Elton versuchte der Entertainer schon einmal, ihn davon abzubringen, ins Camp einzuziehen. Stefan habe RTL eine hohe Geldsumme geboten, um Eltons Teilnahme zu verhindern: "Egal, was ihr zahlt, ich zahle das Doppelte, dass er nicht reingeht", soll er Eltons Erzählung nach gesagt haben. Letzterer betonte in der Show den Reiz an der Herausforderung: "Da zu sitzen und sich diese ganzen – in Anführungszeichen – Kaputten mal live anzugucken. Da habe ich irgendwie mal Bock drauf." Selbst die gefürchteten Dschungelprüfungen seien für Elton kein Problem. Während seiner Teilnahme in den Shows seines Kollegen habe er bereits "so viel merkwürdiges Zeug essen müssen", dass ihn so schnell wohl nichts mehr schocken könne.

Eltons Zusammenarbeit mit Stefan entwickelte sich über die Jahre zu einer engen Freundschaft, die von viel Humor und gegenseitigem Respekt geprägt ist. Elton, der anfangs als Assistent bekannt wurde, erarbeitete sich dank seiner lockeren und authentischen Art schnell einen Namen als Moderator. Ob er seinen Traum vom Dschungelcamp irgendwann Realität werden lässt, bleibt abzuwarten, doch eines ist klar: Seine Fans werden einschalten.

Elton, deutscher TV-Moderator
Elton bei "Du gewinnst hier nicht die Million", April 2025
Elton und Stefan Raab in "Du gewinnst hier nicht die Million", Februar 2025
Würdet ihr Eltons Einzug ins Dschungelcamp feiern?
