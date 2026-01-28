Pietro Lombardi fliegt Laura in den Familienurlaub hinterher

Laura Maria Rypa (30) verbringt derzeit ihren Urlaub mit ihren beiden Söhnen in Dubai. Doch das Trio genießt die Auszeit nicht allein: Ihr Ex-Partner Pietro Lombardi (33) hat sich spontan dazu entschlossen, sie dort zu besuchen. Die zweifache Mutter und der Sänger zeigten auf Instagram einige Einblicke in ihren gemeinsamen Familienausflug. In einem Video ist Pietro gut gelaunt in einem Dinosaurier-Park zu sehen, wo er für die Kamera posiert und die Zunge herausstreckt. "Pietro ist uns hier besuchen gekommen", erklärte Laura in ihrer Story und betonte, dass sie trotz Trennung ein gutes Verhältnis miteinander pflegen.

Der Besuch in Dubai scheint Pietro willkommenen Abstand von seinem Alltag in Deutschland gebracht zu haben. Nach ihrer Trennung im vergangenen Sommer hatte Laura das gemeinsame Haus übernommen, während der Musiker vorübergehend bei einem Freund unterkam. Die beiden einigten sich jedoch darauf, ihre Söhne gemeinsam zu betreuen. Während der Ferien entspannen beide offenbar als Familie und widmen sich mit ihren Kindern den Sehenswürdigkeiten in Dubai. In einem weiteren Posting teilte Pietro einen Moment aus dem Park, der seinen Sohn zeigt, wie dieser auf einer Dinosaurier-Figur reitet. Die Bilder verdeutlichen, dass sich das getrennte Paar weiterhin um ein harmonisches Miteinander bemüht.

Gerüchte um eine neue Beziehung kommentierte Laura erst kürzlich auf Instagram. In einer Fragerunde zeigte sich die Influencerin amüsiert über die Spekulationen, dass sie einen neuen Mann an ihrer Seite habe, und antwortete klar: "Und wer soll das bitte sein? Mein rechter Fuß? Hahahah." Sie stellte daraufhin deutlich klar, dass sie aktuell weder vergeben sei noch Interesse an einer neuen Beziehung habe. "Nein, ich habe keine neue Beziehung. Nein, ich habe auch kein Interesse an einer neuen Beziehung. Und nein, ich habe aktuell auch kein Interesse, jemanden kennenzulernen", betonte die zweifache Mutter.

IMAGO / pictureteam Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa, Januar 2025

Instagram / lauramaria.rpa Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa bei Fame Fighting, Oktober 2025

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa, Januar 2026