Am Hochzeitstag: Marc Anthony und Nadia verkünden Baby-News

Doppelte Freude zum Jahrestag: Marc Anthony (57) und Nadia Ferreira (26) haben am 28. Januar bekanntgegeben, dass sie ihr zweites gemeinsames Kind erwarten – genau an ihrem dritten Hochzeitstag in Miami. Das Model teilte auf Instagram ein neues Foto, auf dem es seine wachsende Babykugel präsentiert. Neben Nadia stehen der Sänger und der gemeinsame Sohn Marco Muñiz, der mittlerweile zwei Jahre alt ist. "Herzlichen Glückwunsch zum 3. Jahrestag", schrieb sie und fügte auf Spanisch hinzu: "Was für ein großes Geschenk uns das Leben macht. Gott ist groß, Marquito wird ein großer Bruder." Für Nadia ist es Baby Nummer zwei, für Marc wird es bereits das achte Kind.

Die Liebesbotschaft erreichte die Fans samt Familienmoment: Die Aufnahme zeigt eine innige Szene, in der Marc und der kleine Marco den Bauch von Nadia umfassen. Innerhalb kürzester Zeit füllten Glückwünsche die Kommentarspalten. Die Nachricht hat auch eine symbolische Note, denn das Paar hatte sich am 28. Januar 2023 im Pérez Art Museum in Miami das Jawort gegeben. Damals standen prominente Freunde an ihrer Seite, unter ihnen David Beckham (50) als Trauzeuge. Seit der Hochzeit begleitet die Community den gemeinsamen Weg des Duos – vom Jawort über die Geburt von Marco im Juni 2023 bis zur aktuellen Baby-Überraschung.

Bereits vor knapp einem Jahr hatte Marc im Gespräch mit E! News über sein Familienglück gesprochen. Damals gab der Musiker offen zu: "Wenn man etwas nach all den Jahren gelernt hat, dann ist es, was auch immer sie wollen, was auch immer sie sagen." Mit einem Augenzwinkern fügte er hinzu: "Ich bin stolz darauf, dass ich momentan keinen Ärger mit meiner Frau habe. Aber gebt mir zwei Stunden, irgendwann vermassle ich es." Auch gab er preis, wie sehr er das Leben mit Nadia und Marquito genießt: "Ich habe eine wunderbare Familie, eine wundervolle Frau. Marquito ist jetzt eineinhalb Jahre alt. Ich genieße einfach diesen Teil meines Lebens."

Getty Images Nadia Ferreira und Marc Anthony, 2023

Instagram / nadiaferreira Marc Anthony, Nadia Ferreira und ihr Sohn im Januar 2026

Getty Images Marc Anthony und Nadia Ferreira bei den Lo Nuestro Awards in Miami im Februar 2023