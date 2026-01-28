Sue Radford verrät 2 Übungen für 13 Kilo Gewichtsverlust

Reality-Star Sue Radford zeigt, wie Disziplin im Fitnessstudio aussieht: Die Mutter aus der TV-Show "22 Kids and Counting" hat nach eigenen Angaben rund 13 Kilo abgenommen – und erntet dafür verblüffte Reaktionen, so Mirror. In sozialen Netzwerken berichten Fans, sie würden Sue inzwischen mit ihrer ältesten Tochter Sophie verwechseln. Auf Instagram verriet die Mutter, womit sie abnimmt und sich fitter fühlt: ein klarer Trainingsplan, den sie aktuell mehrmals pro Woche durchzieht. Geteilt hat sie das jüngst an einem Montag, nachdem sie, wie sie schreibt, schon Hausarbeit und Erledigungen abgehakt hatte – dann ging es ins Gym für eine Stunde, die es in sich hatte.

Sues Geheimtipp ist überraschend simpel: zwei Übungen, konsequent umgesetzt. "Habe heute 30 Minuten auf dem Laufband trainiert und dabei 207 Kalorien verbrannt. Außerdem war ich 15 Minuten auf den Treppen. Morgen peile ich 20 Minuten an", schrieb sie in ihrer Story. Nach Laufband und Stairmaster gönnt sie sich etwa 25 Minuten Hydromassage – zur Entspannung, besseren Durchblutung und schnelleren Regeneration. Dazu postete sie ein Spiegelselfie im schwarzen, passenden Gym-Set. Unter dem Beitrag sammelten sich Komplimente: "Ich dachte für einen Moment, das wäre Sophie!", hieß es von einer Nutzerin.

Die Britin ist als Matriarchin von Großbritanniens größter Familie bekannt und teilt seit Jahren Einblicke in ihren Alltag. In einem früheren Instagram-Posting schrieb sie offen, dass sie sich "grauenhaft" gefühlt habe, weil sie zu viel ungesundes Essen gegessen habe – der Fitnesskurs sei deshalb auch ein Neustart für ihr Wohlbefinden gewesen. Die Mutter von 22 Kindern, die ihren ältesten Sohn Christopher im Teenageralter bekam, zeigt auf ihrem Kanal heute vor allem Routinen, kleine Erfolgsmomente und ihren pragmatischen Ansatz: Erst das Zuhause organisieren, dann die Turnschuhe schnüren.

Instagram / theradfordfamily Sue Radford nach Sport 2026

Instagram / theradfordfamily Sue Radford

Instagram / theradfordfamily Sue Radford