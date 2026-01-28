Streithähne in der Dschungelprüfung: Gibt es heute Sterne?

Es ist wieder so weit: Die Dschungelprüfung steht an. An Tag sechs im Dschungelcamp geht es für Eva Benetatou (33), Gil Ofarim (43) und Ariel zur gemeinsamen Essensprüfung "Grill den Köppen". Mit dem Ziel, insgesamt vier Gänge schneller als die Uhr zu verschlingen, kämpfen die Camper mit fragwürdigen Leckereien und Portionen in verschiedenen Größen. Während sich Gil und Eva tapfer durch die "Currywurst" bestehend aus Seegurke und Wasserbüffelniere kämpfen, macht Ariel ihrem Ärger lautstark Luft und verweigert fast den kompletten Verzehr.

Beim zweiten Gang, einer glibberigen "Sülze" aus Krokodils-Klauen-Gelee mit Augen, wiederholt sich das Spiel: Gil und Eva kämpfen, Ariel riecht kurz daran, hält sich die Schüssel vor den Mund und winkt ab: "Ich kann nicht. Ich muss kotzen. Widerlich." Auch bei den "Königsberger Klopsen" aus Kamelhirn und Hirncreme mit Mehlwürmern verliert Ariel keine Zeit mit Essen, sondern mit Fluchen: "Das ist so krass. Schei*e!" Gil versucht, das Dauer-Gejammer auszublenden, hält sich ein Ohr zu und holt erneut den Stern. Beim finalen Gang, einem "Pudding mit roter Grütze" aus Kuh-Urin, Entenblut und Blutgelee, dürfen die Stars die Portionen selbst verteilen – Ariel schnappt sich selbstbewusst die größte, Gil die kleinste. Doch Ariel rührt ihre Nachspeise überhaupt nicht an, während Eva und Gil sichtbar mit jedem Löffel kämpfen. Am Ende ist es wieder Gil, der durchzieht und so insgesamt drei Sterne für die Gruppe klarmacht.

Schon vor zwei Tagen sorgte Ariel für jede Menge Wirbel bei einer ähnlichen Teamprüfung. An Tag vier war sie ebenfalls mit Eva und Gil zum "Kotzella-Festival" angetreten, doch kurz vor Beginn kam es zum Eklat. Nachdem Eva ihr vorgeworfen hatte, auf Menschen einzutreten, "die schon am Boden sind" und betonte, dass sie hoffe, dass Ariel ihrer Tochter diese Werte nicht mit auf den Weg gebe, schoss Ariel scharf zurück: "Meine Tochter hat hier nichts verloren! Nimm mein Kind nicht in den Mund." Unter Tränen erklärte die Reality-TV-Bekanntheit dann resolut: "Ich kann mir selbst nicht untreu sein." Sie machte klar, dass sie nicht bereit sei, mit den anderen gemeinsam anzutreten – so kehrten die drei letztlich ohne Sterne zurück.

RTL Ariel, Gil und Eva, Dschungelcamp-Stars 2026

RTL Ariel und Gil Ofarim, Dschungelcamp 2026

RTL Ariel, Dschungelcamp 2026