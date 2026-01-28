Darum ist Samira Yavuz für die Dschungelprüfung gesperrt

Dschungelcamp-Kandidatin Samira Yavuz (32) wird morgen nicht in der Prüfung antreten – und das hat einen ernsten medizinischen Hintergrund. Während die Zuschauer an Tag sechs eigentlich wieder fleißig für ihre Favoriten anrufen können, taucht Samiras Name gar nicht erst in der Liste der möglichen Kandidaten auf. Auf dem Instagram-Account der Reality-Darstellerin wurde nun erklärt, warum: In einer Story ist ein Röntgenbild ihres Rückens zu sehen, das eine deutliche S-Krümmung der Wirbelsäule zeigt. Dazu heißt es in dem eingeblendeten Text: "Samira ist für diese Prüfung gesperrt und darf aufgrund ihrer schweren Skoliose leider nicht teilnehmen." Damit steht fest, dass die Mutter von zwei Kindern aus gesundheitlichen Gründen geschont werden muss.

Das gepostete Bild macht sichtbar, womit sich Samira schon seit vielen Jahren auseinandersetzen muss: eine stark ausgeprägte Skoliose, also eine seitliche Verkrümmung der Wirbelsäule. In ihrem Podcast "Main Character Mode" hatte Samira bereits offen erzählt, dass sie sich deshalb einer stundenlangen Operation unterziehen musste. Ärzte setzten ihr dabei Stäbe und Schrauben ein, um die Wirbelsäule zu begradigen. "Ich bin mit dieser OP einfach acht Zentimeter größer geworden", schilderte sie dort und erklärte, sie sei vorher nur 1,62 Meter groß gewesen. Trotz der gelungenen Korrektur ist der Alltag für die Influencerin nicht beschwerdefrei, besonders ungewohnte Belastungen spürt sie deutlich. Genau deshalb bereiten ihr im Dschungel vor allem die harten Pritschen, der Boden und sogar die Hängematten Sorgen, wie sie im Vorfeld der Staffel erzählte.

Gerade wenn medizinische Probleme drohen, ist im Camp zum Glück immer ein professionelles Team zur Stelle – und allen voran Dr. Bob (76). Für den Kult-Arzt hatte Samira schon vor dem Einzug ganz besondere Worte übrig. Sie schwärmte in ihrem Podcast: "So ein süßer Mensch. So eine heftige Ausstrahlung hat der Mann, das ist so krass!" Das erste Treffen beim Garderoben-Fitting sei für sie ein echtes Highlight gewesen. "Wenn ich ein bisschen älter wäre, wäre das so voll mein Typ", witzelte die Influencerin.

Imago Samira Yavuz am Flughafen Frankfurt vor dem Abflug zum RTL-Dschungelcamp 2026

RTL Samira Yavuz, Dschungelcamp-Kandidatin 2026

RTL Samira Yavuz, Dschungelcamperin