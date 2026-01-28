Eindeutig: Sie ist bisher die Dschungel-Favoritin der Fans

Das Dschungelcamp 2026 lässt bei den Fans die Emotionen hochkochen und wie jedes Jahr kristallisieren sich schon in den ersten Tagen Favoriten heraus. Eine aktuelle Promiflash-Umfrage zeigt ein deutliches Bild: Mirja du Mont (50) hat die Zuschauerherzen im Sturm erobert und führt aktuell das Ranking an. Mit 596 von insgesamt 2.540 Stimmen, die einem Anteil von 23,5 Prozent entsprechen, liegt das ehemalige Model derzeit klar auf Platz eins. Knapp dahinter, mit 527 Stimmen, was 20,7 Prozent ausmacht, folgt Realitystar Hubert Fella (58). Der dritte Platz in Sachen Beliebtheit geht an Samira Yavuz (32), die mit 516 Stimmen ebenfalls einen starken Eindruck hinterlässt.

Am unteren Ende der Beliebtheitsskala finden sich hingegen andere Kandidatinnen und Kandidaten. Schauspieler Stephen Dürr (51) bildet mit gerade einmal 18 Stimmen, was nur 0,7 Prozent entspricht, das Schlusslicht in der Umfrage. Vor ihm rangiert Eva Benetatou (33), während Umut Tekin (28) es auf Platz zehn geschafft hat. Die übrigen Teilnehmer bewegen sich im Mittelfeld, doch die Fans scheinen ihre Favoriten für die diesjährige Krone schon jetzt fest im Blick zu haben. Die Ergebnisse liefern ein spannendes Zwischenfazit zur Stimmung der Zuschauer.

Ein Blick in die Instagram-Kommentare unter einem Promiflash-Beitrag zeichnet ein ähnliches Bild ab. Vor allem Hubert und Mirjas Namen werden immer wieder kommentiert. Doch auch Ariel scheint bei den Usern im Netz relativ gut anzukommen. "Definitiv Ariel", lautet beispielsweise ein Kommentar. Hardy Krüger jr. (57) schneidet ebenso gut ab. So heißt es in zwei Kommentaren: "Ich finde, Hardy ist bis jetzt sehr authentisch" und "Hardy Krüger. Hoffe, er gewinnt das. Kommt supersympathisch rüber – sehr authentisch."

RTL Das Logo von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!"

Mirja du Mont, Dschungelcamp-Kandidatin 2026

