Laut Frau Emma: Bruce Willis weiß nichts von seiner Demenz

Emma Heming (47) hat in einem neuen Podcast-Auftritt intime Einblicke in den Gesundheitszustand von Bruce Willis (70) gegeben – und eine bewegende Erkenntnis geteilt. In der Folge vom 28. Januar von "Conversations with Cam" sprach das Model mit Host Cameron Oaks Rogers darüber, dass Bruce, der an frontotemporaler Demenz leidet, nicht wisse, dass er krank ist. Der Schauspieler habe die Zusammenhänge nie gesehen und "die Punkte nie verbunden", erzählte Emma: "Ich denke, das ist gleichzeitig Segen und Fluch, dass er nie den Zusammenhang hergestellt hat, dass er diese Krankheit hat und darüber bin ich wirklich froh. Ich bin wirklich froh, dass er nichts davon weiß."

Im Gespräch erklärte Emma, dass Bruce wie viele Betroffene Anosognosie habe – einen Zustand, bei dem das Gehirn eigene Erkrankungen nicht erkennen kann. "Es ist nicht Verdrängung, es ist Teil der Krankheit", erklärte sie das Phänomen, das oft mit der Aussage "Mir geht’s doch gut" verwechselt wird. Die Familie hatte 2023 öffentlich gemacht, dass bei dem "Stirb langsam"-Star frontotemporale Demenz festgestellt wurde, eine Erkrankung, die die Stirn- und Schläfenlappen schrumpfen lässt und häufig Sprache, Emotionen und Verhalten verändert. Trotz des Fortschreitens sei Bruce "sehr präsent", betonte Emma, und beschrieb, wie sie und die Kinder ihren Alltag schrittweise anpassen, um mit ihm mitzuwachsen.

Emma schilderte die Verbindung innerhalb der Familie. Bruce finde seinen eigenen Weg, mit ihr und den Kindern in Kontakt zu treten – anders als früher, aber "sehr schön" und "sehr bedeutungsvoll". Die Liebesgeschichte zwischen Emma und Bruce begann vor fast zwei Jahrzehnten. Ende Dezember teilte Emma auf Instagram ein Foto von sich und ihrem Mann beim gemeinsamen Abendessen. Bruce küsste sie zärtlich auf die Wange. Dazu schrieb sie: "Vor 18 Jahren wurde er mein Freund. Mit einem Kuss auf den Kopf stand die Zeit still."

Instagram / emmahemingwillis Emma Heming und Bruce Willis, April 2022

Instagram / demimoore Bruce Willis und seine Frau Emma Heming im März 2025

