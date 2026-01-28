Streit um die Betten im Dschungel: Ariel will nicht tauschen

Im Dschungelcamp eskaliert an Tag sechs – mal wieder – ein Streit, der mit einer einfachen Frage beginnt: Während das ersehnte erste richtige Essen seit Tagen über dem Feuer köchelt, fragt Realitystar Samira Yavuz (32) plötzlich in die Runde, ob die Gruppe die Betten für die kommende Nacht neu aufteilen wolle. Hintergrund: Sänger Gil Ofarim (43) hat zuletzt mehrfach auf dem Boden am Lagerfeuer geschlafen und würde nun gern in einem trockenen Bett liegen. Doch als Samira den Vorschlag eines fairen Tauschs macht und Gil sich Hoffnungen auf eine Pritsche macht, stellt Ariel sofort klar, dass sie ihr Bett nicht abgeben will – und löst damit mitten im australischen Dschungel eine hitzige Diskussion aus, an der sich nach und nach fast alle Camper beteiligen.

Im Gespräch vor der Gruppe fragt Ariel den Musiker direkt: "Also Gil, du willst heute unbedingt in einem Bett schlafen?" Gil antwortet knapp: "In einem trockenen Bett, ja." Samira erklärt daraufhin, dass immer zwei Promis auf dem Boden schlafen müssten und normalerweise alle mal durchwechseln. Ariel blockt aber: Sie habe Angst vor Tieren am Boden, sei jeden Tag in Prüfungen, mache nachts Wache und wolle wenigstens ein Bett haben. Im Dschungeltelefon wird sie noch deutlicher: "Ich sehe es nicht ein, Gil mein Bett zu überlassen." Stephen Dürr (51) schlägt als Kompromiss eine Hängematte vor, doch Ariel winkt ab, die seien nass, sie habe zudem Bauchschmerzen und ihre Periode. Gil findet ihr Verhalten "unfair" und erinnert daran, dass alle durchtauschen. Als Stephen Ariel vorhält, sie sei nicht bereit, auf andere zuzugehen, platzt es aus ihm heraus: "Ich bin zu alt, um über eine 22-Jährige zu lästern. Du bist mir nicht wichtig und vergiss nicht, es ist nicht dein Bett." Gil legt nach: "Es dreht sich nicht alles um dich, Ariel." Die Stimmung kippt komplett, Vorwürfe fliegen durch das Camp, bis Samira Ariel zur Seite nimmt und versucht, die Lage zu beruhigen. Zurück bei den anderen verkündet sie einen neuen Schlafplan: Sie selbst schläft mit Ariel auf dem Boden, Nicole rückt in Ariels Bett, Gil bekommt Samiras Pritsche. "Morgen schauen wir, wie es gelaufen ist. Tamam? Ich möchte nichts mehr hören! Danke", sagt sie in die Runde – erst dann kehrt Ruhe ein und alle können endlich ihr heiß ersehntes Essen genießen.

Schon in den vergangenen Tagen machten die anderen Camper aus ihrem Ärger über das Verhalten von Ariel kein Geheimnis. So läutete Hubert Fella (58) im Camp eine Läster-Runde ein und erklärte direkt: "Dafür wird sie doch eingekauft, die Ariel, weil sie immer Stunk sucht." Umut Tekin (28) stimmte ihm sofort zu und war sich sicher: "Sie sucht Drama, sie liebt das Drama." Auch Patrick Romer (30) hielt mit Kritik nicht hinterm Berg: "Der Beruf von ihr ist Krawall und Remmidemmi. Sie fährt immer die gleiche Schiene und wenn sie nicht mehr weiterkommt, sagt sie: 'Du lässt mich nicht aussprechen!' Und sie ist doch nicht das Sprachrohr für Samira!"

RTL Ariel, Dschungelcamp 2026

RTL Stephen Dürr, Dschungelcamp 2026

RTL Ariel, Dschungelcamp 2026