Gil Ofarim irritiert Samira mit Aussage über seine Frau

In einer ruhigen Nachtwache im Dschungelcamp kamen Samira Yavuz (32) und Gil Ofarim (43) ins Plaudern – und plötzlich lag Spannung in der Luft. Auf Samiras neugierige Frage, ob er nach der Show seine Musik wieder anschieben wolle, antwortete der 43-Jährige offen: Er wisse es nicht, aber er mache weiter – vor allem wegen seiner zwei Kinder, die in München leben, während er inzwischen in Baden-Württemberg wohnt. Dort sei die Familie seiner Frau, die er im letzten Sommer geheiratet habe und seit fünf Jahren kenne. Kennengelernt hätten sie sich online, sagte der Sänger und betonte: "Sie ist eine Privatperson und möchte nicht in die Öffentlichkeit." Dann folgte der Satz, der Samira aufhorchen ließ. Auf die Frage, ob diese Liebe "für immer" sei, sagte Gil nachdenklich: "Es gibt kein für immer, aber das kommt dem schon sehr nahe." Für die Reality-TV-Bekanntheit klang das wie ein Dämpfer.

Im Dschungeltelefon legte die 32-Jährige nach und fand klare Worte: "Ich weiß nicht, ob mir das ein gutes Gefühl geben würde, wenn alles eine Uhr hat und auf allem steht ein Haltbarkeitsdatum. Auf Liebe auch? Finde ich voll ernüchternd. Dann lebe ich lieber in meiner Traumwelt", sagte sie. Zuvor hatte Gil erklärt, er sei umgezogen, weil er sich sein Leben in München nicht mehr leisten konnte. Samira sah das pragmatisch: "Es gibt immer viele Möglichkeiten, dann wohnt man halt in einem WG-Zimmer. Das kostet nicht die Welt", ordnete sie im Dschungeltelefon ein. Später suchte sie am Lagerfeuer erneut das Gespräch. Sie sprach an, dass Gil sich oft zurückziehe, und nannte es "krass", dass er sich der Öffentlichkeit so aussetze. Er konterte: "Die Leute wollen Antworten, die wollen verstehen. Was soll ich machen? Soll ich mich verstecken, Samira?" Sie hakte nach, wie man all das aushalten könne, ohne es anzusprechen, und bilanzierte schließlich in die Kamera: "Wir alle haben eine Gage bekommen und wenn Gil sagt 'Hey, das ist es mir wert und für dieses Geld kann ich mich dem aussetzen' – seinen eigenen Wert bestimmt jeder selbst." Zu ihm sagte sie: "Ich bin kein Richter, aber das, was man mitbekommen hat, ist nicht geil…"

Und das sehen auch andere Mitcamper so: Nicole Belstler-Boettcher (62) suchte zuvor das offene Gespräch mit dem Künstler und machte ihrer Kritik an ihm deutlich Luft. Mit ernster Miene stellte sie ihn am Waschplatz zur Rede: "Man darf dich also nicht anrühren, aber du darfst dich hier rehabilitieren? Aber was ist mit diesem Mann?" Die Schauspielerin betonte, dass sie selbst "kein Moralapostel" sei, aber nicht verstehe, warum Gil erst so spät und unter dem Schutz einer Verschwiegenheitsklausel Stellung beziehe. Trotz der angespannten Situation blieb der Musiker gefasst. Er erklärte: "Ich kann es nicht. Ich würde gerne darüber reden wollen. Mehr kann ich nicht machen, Nicole." Im Dschungeltelefon zeigte sich die 62-Jährige weiterhin skeptisch und kündigte an, ihn im Camp zu meiden.

Anzeige Anzeige

RTL Gil Ofarim, Dschungelcamp 2026

Anzeige Anzeige

RTL Samira Yavuz, Dschungelcamp 2026

Anzeige Anzeige

RTL Samira Yavuz, Nicole Belstler-Boettcher und Gil Ofarim, Dschungelcamp 2026