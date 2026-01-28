Ariel und Emmy enthüllen fiese Liebes-Masche von Kevin Njie

In Folge sechs der Show #CoupleChallenge platzt eine Reality-Bombe: Emmy Russ (26) spricht mit Chika offen über ihre vergangene Romanze mit Kevin Njie (29) – und zeigt sogar ein gemeinsames Tattoo, das sie sich mit dem Realitystar stechen ließ. Die Enthüllung trifft auf überraschtes Echo, denn auch Ariel hatte Chika zuvor von dem 29-Jährigen erzählt. Bei einem gemeinsamen Austausch wird klar, was wirklich passiert sein soll: Kevin habe sowohl Emmy als auch Ariel nahezu wortgleich umworben und damit große Gefühle suggeriert. Der Ort der Konfrontation ist das TV-Set – und mittendrin drei Frauen, die Puzzleteile zusammensetzen und feststellen, dass sich ihre Geschichten auf beunruhigende Weise decken.

Emmy berichtet, sie habe mit Kevin in Thailand intensive Zeit verbracht, man habe täglich Kontakt gehabt, lange Gespräche geführt und sich quasi Loyalität versprochen. Trotzdem sei er nicht bereit für mehr gewesen. Ariel hingegen erzählt, er habe bei Are You The One? über Emmy gesagt: "Ja, ich hatte kurz was mit ihr im Urlaub. Sie war aber toxisch." Danach habe er sie angeblich geghosted. Im Talk werden die Details immer konkreter: Der TV-Star soll beiden versprochen haben, in ihre Stadt zu ziehen, und bei beiden mit riesigen Blumensträußen und einem Teddy vor der Tür gestanden haben. Ariel reagiert im Einzelinterview fassungslos: "Ich dachte, ich bin was Besonderes." Ihre Leidensgenossin setzt nach: "Da hat er mir dann sogar noch geschrieben: 'Emmy, du bist die perfekte Frau, aber falscher Zeitpunkt'." Und auch diese Aussage soll er beiden Frauen gegenüber "eins zu eins" getätigt haben. Für die 26-Jährige steht fest: "Kevin hat Ariel und mir die gleichen Sachen vorgegaukelt. Die gleiche Liebe vorgespielt."

Schon vor der Ausstrahlung der aktuellen Folge hatte Ariel gegen Kevin geschossen. In einer Instagram-Story packte sie damals offen über ihre Enttäuschung aus. Die Reality-TV-Bekanntheit nannte ihn "ekelhaft, egoistisch und verlogen" und warf ihm vor, sie psychisch und emotional zerstört zu haben. Die ehemalige Love Fool-Kandidatin berichtete, wie viel Vertrauen sie ihm entgegengebracht habe. "Genug gegeben, genug verziehen, genug geweint", lauteten ihre Worte über das gemeinsame Kapitel. Besonders bitter: Kevin soll nicht nur ihre Familie kennengelernt, sondern sogar Geschenke für ihre Tochter mitgebracht haben.

RTL, Instagram / emmyruss, IMAGO / BOBO Collage: Ariel, Emmy Russ und Kevin Njie

RTLZWEI Chika, Ariel und Emmy bei "#CoupleChallenge", 2026

Instagram / _ariel__61 Ariel, TV-Bekanntheit