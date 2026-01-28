Trauriger Grund: Darum ist Mary Berry (90) so schlank

Mary Berry (90), die legendäre TV-Köchin und frühere Gastgeberin von "The Great British Bake Off", hat einen traurigen Einblick in ihr Leben gegeben. Im Jahr 1989 verlor sie ihren Sohn William bei einem tragischen Autounfall, als dieser mit seiner Schwester Annabel nach Hause fahren wollte. William war damals gerade einmal 19 Jahre alt. Mary erklärte kürzlich in einer Veranstaltung des Oldie Magazines, dass dieser Schicksalsschlag dazu führte, dass sie und ihr Mann Paul erheblich Gewicht verloren – eine Veränderung, die sie bis heute begleitet: "Wir verloren einen Sohn und danach verloren wir Gewicht. Ich bin so geblieben."

Die 90-Jährige sprach außerdem über ihre bewussten Entscheidungen hinsichtlich ihrer Ernährung, die ebenfalls dazu beigetragen haben, dass sie schlank geblieben ist. Sie betonte, dass sie ihre Mahlzeiten genießt, aber darauf achtet, keine zweiten Portionen zu sich zu nehmen, wie Daily Mail berichtet. Zum aktuellen Hype um Abnehmspritzen sagte Mary, sie finde diese eher amüsant. Obwohl der Verlust ihres Sohnes für die Familie ein einschneidendes Erlebnis war, findet Mary Trost in ihrem Ehemann Paul, den gemeinsamen Kindern Annabel und Thomas sowie ihren Enkelkindern. Sie beschreibt ihre Ehe, die mittlerweile über 60 Jahre andauert, als glückliche Partnerschaft ohne Streit.

Neben ihrem öffentlichen Auftreten spricht Mary auch privat häufig über William und bewahrt seine Erinnerung lebendig. Im Podcast "Rosebud" mit Gyles Brandreth (77) erzählte sie, dass keine Woche vergehe, ohne dass sie an ihren Sohn denke. Sie erinnert sich jedoch auch an die Unterstützung, die sie damals von Paul und der restlichen Familie erhielt. Besonders bewegend beschrieb sie, wie froh sie war, ihre Tochter Annabel nach dem Unfall wohlbehalten zu sehen. Mary schilderte zudem, wie sehr ihr die Anteilnahme der Öffentlichkeit half: Sie erhielt hunderte von Briefen und schätzte es, die liebevollen Erinnerungen anderer Menschen an ihren Sohn zu lesen. Trotz des schweren Verlustes hat Mary den Lebensmut nicht verloren und blickt dankbar auf die Unterstützung ihres Mannes und ihrer Kinder, die ihr bis heute Kraft geben.

Anzeige Anzeige

Getty Images Mary Berry 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Mary Berry und ihr Mann Paul Hunnings

Anzeige Anzeige

Getty Images Mary Berry, TV-Köchin

Anzeige