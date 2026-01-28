Gary Oldman bedauert seine Rolle in "Harry Potter"-Filmen

Gary Oldman (67) hat offenbart, dass er mit seiner Kultrolle als Sirius Black in den Harry Potter-Filmen hadert – und das, obwohl Millionen Fans ihn bis heute dafür feiern. Bei einem Auftritt im Podcast "Happy Sad Confused" sprach der Schauspieler bereits im vergangenen Jahr über seine Zeit am Set der Fantasy-Reihe und nannte seine eigene Leistung darin "mittelmäßig". Jetzt, bei einer Pressekonferenz der Filmfestspiele von Cannes 2024, zog der 67-Jährige nach und erklärte gegenüber Deadline: "Was ich damit meinte, ist, dass man als Künstler, Schauspieler oder Maler immer überkritisch gegenüber seiner eigenen Arbeit ist", sagte er und fügte hinzu: "Wenn ich mir eine Aufführung von mir selbst ansehen und denken würde: 'Mein Gott, ich bin fantastisch in dieser Rolle', dann wäre das ein trauriger Tag."

Ein großes Problem sei damals die strenge Geheimhaltung rund um die Bücher von J.K. Rowling (60) gewesen. Während etwa Alan Rickman (†69) die komplette Entwicklung seiner Figur Snape kannte und früh Zugang zu den Romanen hatte, stand Gary nach eigenen Worten weitgehend im Dunkeln: Als er bei "Der Gefangene von Askaban" einstieg, habe er im Grunde nur dieses eine Buch und eine grobe Skizze von Sirius Black gekannt. "Es geht nicht darum, dass ich mir die Filme ansehe und sage, dass sie schrecklich sind oder dass ich schrecklich bin", stellte der Brite klar, "sondern ich wünschte, sie wären unter anderen Umständen entstanden."

Doch Gary ist nicht der einzige, der mit seiner Leistung in "Harry Potter" hadert. Auch Daniel Radcliffe (36) hatte schon offen zugegeben, dass er auf einen Film der Reihe nur ungern zurückblickt. "Es ist schwer für mich, einen Film wie 'Harry Potter und der Halbblutprinz' zu gucken, weil ich einfach nicht sehr gut darin bin", sagte der 36-Jährige 2014 im Gespräch mit der Daily Mail. Der Schauspieler fand sein Spiel darin zu eintönig und selbstgefällig. "Das, was ich versucht habe zu zeigen, kam einfach nicht rüber", erklärte er weiter. Trotzdem blieb auch Daniel die Magie der Serie erhalten – und genau wie Gary legte er Wert auf die Zusammenarbeit mit seinen Mitstreitern am Set.

Anzeige Anzeige

Getty Images Gary Oldman, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Alan Rickman als Severus Snape

Anzeige Anzeige

Gary Oldman und Daniel Radcliffe in "Harry Potter und der Orden des Phönix", 2007

Anzeige