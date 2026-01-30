So reagieren die Zuschauer auf Nicoles Dschungelcamp-Exit

Erster Paukenschlag im Dschungelcamp: Am heutigen Abend fiel die Entscheidung, wer als Erstes die Camp-Pritsche gegen das Hotelbett tauschen muss – und es traf Nicole Belstler-Boettcher (62). Bis zuletzt zitterte sie zusammen mit Stephen Dürr (51), doch am Ende hatte die Schauspielerin die wenigsten Anrufe. Während sich die übrigen Camper umarmen und erleichtert durchatmen, nimmt Nicole ihren Exit erstaunlich gelassen – und sorgt mit einer ehrlichen Ansage für einen letzten starken Moment im australischen Busch. "Ich muss auch echt raus hier", betont sie. Parallel explodiert auf Social Media die Kommentarspalte: Die Fans diskutieren heftig darüber, ob wirklich die Richtige das Camp verlassen musste.

Unter einem Instagram-Post der Show überschlagen sich viele Kommentare, die Nicoles Auszug bedauern. Zahlreiche Zuschauer loben sie als "real und unterhaltsam" und sprechen von einer der "positivsten Überraschungen" der Staffel, einige hätten sie "gerne im Finale" gesehen. Besonders ihre schlagfertigen Sprüche werden gefeiert: "Ich brauch' doch Nicole und ihre iconic Aussagen", schreibt ein Fan, ein anderer meint, sie habe "zu wenig Sendezeit" bekommen. Gleichzeitig richtet sich viel Frust gegen Ariel, die trotz deutlicher Kritik im Netz im Camp bleiben darf: User ärgern sich über eine vermeintliche "Ariel-Show", zweifeln sogar am Telefonvoting und nennen sie "den Schreihals". Nur vereinzelt melden sich Stimmen, die schreiben, sie würden Nicole "keine Träne nachweinen".

Dabei hatten die Fans im Vorfeld eigentlich andere Pläne: Laut einer Umfrage von Promiflash wünschte sich die Mehrheit den Auszug von Ariel. Von insgesamt 2.893 Lesern stimmten 998 – das entspricht 34,5 Prozent – für sie. Das Reality-TV-Sternchen hatte bereits zu Beginn des Camps mit Sticheleien und ihrem auffälligen Auftreten für Aufsehen gesorgt. Mehrfach wurde sie zu Prüfungen gewählt, zeigte zunächst wenig Einsatz, konnte jedoch später mit einer starken Leistung überzeugen und holte bei "Das TraumAschiff" neun von zwölf Sternen. In der heutigen Prüfung mit Gil Ofarim (43) folgte allerdings erneut ein ernüchterndes Ergebnis.

