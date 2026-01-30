Catherine O'Hara kam vor Tod im "ernsten Zustand" in Klinik

Traurige Nachrichten aus Los Angeles: Catherine O'Hara (71) ist tot. Zu den Ursachen ihres Todes ist bisher nichts Offizielles bekannt gegeben worden. Doch wie Page Six nun berichtet, soll die Schauspielerin am frühen Freitagmorgen in Brentwood von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht worden sein. Ein Sprecher der Feuerwehr bestätigte, dass die Einsatzkräfte um 4:48 Uhr zu einem medizinischen Notfall gerufen wurden. Die Sanitäter brachten die "Schitt’s Creek"-Darstellerin umgehend in die Klinik. Dort starb Catherine wenig später.

Laut der Auskunft der Feuerwehr handelte es sich um einen medizinischen Hilfeeinsatz im Wohngebiet von Brentwood. Die Patientin sei in "ernstem Zustand" aufgefunden worden. Ob zuvor ärztliche Maßnahmen in ihrem Haus eingeleitet wurden, wurde nicht bekannt. Die Polizei machte keine Angaben zu möglichen Hintergründen. Zudem blieb offen, ob Angehörige oder Bekannte beim Eintreffen der Einsatzkräfte anwesend waren.

Catherine wurde durch die Komödienwelt berühmt. Prägend waren unter anderem ihre frühen Jahre bei der kanadischen Truppe "The Second City". Einem Millionenpublikum blieb sie als Moira Rose aus "Schitt’s Creek" in Erinnerung, wofür sie mit Auszeichnungen geehrt wurde. Viele Zuschauer liebten Catherine auch aus Kultfilmen wie Kevin – Allein zu Haus, Kevin – Allein in New York und "Beetlejuice". Privat hielt die Schauspielerin ihr Umfeld meist aus dem Rampenlicht, sprach aber in Gesprächen mit Medien liebevoll über Familie und Freundschaften.

Anzeige Anzeige

Getty Images "Kevin - Allein zu Haus"-Berühmtheit Catherine O'Hara

Anzeige Anzeige

Getty Images Catherine O'Hara bei den Art Directors Guild Awards 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Catherine O'Hara und Macaulay Culkin, "Kevin - Allein zu Haus"-Mutter und Sohn