Haftbefehl enthüllt stolz neues Gesicht nach OP

Rapper Haftbefehl (40) hat erstmals seit Längerem ein Bild von sich ohne Maske gepostet und dabei eine Überraschung enthüllt: Seine Fans konnten am 27. Januar auf Instagram einen Blick auf seine neue Nase werfen. Das Foto zeigt ihn in einem vertrauten Moment mit seinem Sohn, eine deutliche Veränderung in seinem Gesicht ist dabei nicht zu übersehen. Die Operation, die notwendig wurde, da die ursprüngliche Form seiner Nase durch jahrelangen Drogenkonsum beeinträchtigt war, verlief deutlich komplexer als geplant. Nach einer rund sechsstündigen OP kann der Musiker seinen Fans nun sein verändertes Gesicht präsentieren.

Seine Frau Nina, die ihn während des gesamten Eingriffs im Krankenhaus unterstützte, gab dazu kürzlich in ihrer Instagram-Story Einblicke. Dort verriet sie, dass die Prozedur körperlich und emotional enorm herausfordernd gewesen sei. Eigentlich war der Eingriff auf drei Stunden angesetzt, am Ende dauerte er jedoch mehr als doppelt so lange. Nina sprach von einer belastenden Erfahrung, betonte aber, wie wichtig der Schritt für ihren Mann war. Wann eine mögliche zweite Operation folgen könnte, ist aktuell jedoch noch unklar. Schon seit einiger Zeit hatte sie angekündigt, dass Haftbefehl sich von den sichtbaren Spuren seiner Vergangenheit lösen wolle.

Bereits in seiner Netflix-Doku "Babo – Die Haftbefehl-Story" wurde deutlich, wie sehr sein früherer Lebensstil ihn gezeichnet hatte. Fans diskutierten damals intensiv über sein Aussehen und die eingefallene Form seiner Nase. Doch nicht nur optisch möchte sich Haftbefehl verändern: Im November erklärte der Musiker bei einem Auftritt, dass er nun ein drogenfreies Leben führe. Der zweifache Vater scheint sich ganz auf sein privates Glück zu konzentrieren und neue Prioritäten zu setzen. Seine Beziehung zu Nina, die ihn seit Jahren unterstützt, blieb auch in seinen schwierigsten Zeiten stark. Dieses Bild zeigt, dass die Heilungsphase nicht nur körperlich, sondern auch emotional im vollen Gange ist.

ActionPress/action press Haftbefehl bei der "Dogs of Berlin"-Premiere in Berlin 2018

Netflix Ausschnitt aus "Babo - Die Haftbefehl-Story"

Imago Nina Anhan und Aykut Anhan (Haftbefehl), Oktober 2025