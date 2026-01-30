Enttäuschung: So meistern Gil und Ariel die Dschungelprüfung

Zoff, Geschrei und am Ende nur magerer Erfolg: Reality-TV-Star Ariel und Sänger Gil Ofarim (43) treten als Team zur Dschungelprüfung an – begleitet von Campkollegen Umut Tekin (28) und Hardy Krüger jr. (57), die sie zum Startpunkt eskortieren. Doch schon auf dem Weg dorthin kocht der Streit hoch. Ariel wirft Gil vor, Dinge aus der Vergangenheit zu verschweigen, und macht klar, dass sie das nicht hinnimmt. "Für mich geht das nicht, dass man so etwas totschweigt, was Gil in der Vergangenheit gemacht hat. Die ganze Gruppe macht das", betont sie und schleudert ihm entgegen: "Ich glaube dir nicht, du bist ein Lügner. Du hast es doch selbst zugegeben." Gil kontert scharf und versucht, das Thema zu beenden: "Was habe ich zugegeben? Ich habe weder eine Aussage beim Prozess gemacht, noch habe ich während des Prozesses ein Interview gegeben. Alles, was ich gemacht habe, war, drei Sätze zu verlesen – und dann war die Sache vorbei. [...] Können wir diese Shitshow beenden? Du bist wie ein Terrier und aggressiv."

Der Ton bleibt frostig, als die beiden die staubige Videothek mit zwölf Sternen und Getier betreten. Die Aufgabe klingt simpel, ist aber fies: Einer rätselt an Kassetten mit Bildercodes, der andere sprintet durch die Abteilungen, um den passenden Filmtitel zu greifen – unter Kakerlaken, Spinnen, Tauben, Schlangen und grünen Ameisen. Zunächst steht Ariel am Tresen, wird von Krabbeltieren überschüttet und schreit, während Gil konzentriert bleibt und abliefert: Men in Black, Akte X, GZSZ, King of Queens und "Das Schweigen der Lämmer" landen zügig im Ziel. Dann der Tausch – und der Bruch. Gil löst am Tresen ein Rätsel nach dem anderen, ruft Ariel die Titel zu, doch in den Gängen friert die 22-Jährige ein. "Ariel, du schaffst das", feuert Gil an. Die Antworten kommen im Panikmodus: "Ich habe Angst vor Spinnen. Was ist, wenn sie mich beißen?" Den Schlangenbereich verweigert sie komplett: "Das geht zu weit. Gil, da sind Schlangen!" Am Ende reicht es nur für fünf von möglichen zwölf Sternen.

Am Vortag bekamen Zuschauer jedoch eine andere Ariel zu sehen. Nach mehreren enttäuschenden Prüfungen gelang der AYTO-VIP-Bekanntheit ein echtes Comeback. Bei der luftigen Prüfung "Das TraumAschiff" wuchs sie über sich hinaus und bewies in schwindelerregender Höhe Nerven aus Stahl. Ariel balancierte rund 40 Meter über dem Dschungelboden, kämpfte sich über schwankende Bretter, Fässer und ein wackeliges Schiff – und sammelte satte neun Sterne für die Truppe. "Ich bin fast schon daran gewöhnt, jeden Morgen in die Prüfung zu müssen", scherzt sie vor Beginn. Am Ende jubelt das Moderatoren-Duo: "Respekt, eine tolle Leistung", rief Jan Köppen (42), während Sonja Zietlow (57) stolz bestätigte: "Wir sind stolz auf dich!"

RTL Gil Ofarim und Ariel, Dschungelcamp 2026

RTL Gil Ofarim, Hardy Krüger, Umut Tekin und Ariel, Dschungelcamp 2026

RTL Ariel, Dschungelcamp 2026

