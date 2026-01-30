Hollywoodstars trauern um verstorbene Catherine O'Hara

Hollywood steht unter Schock: Die gefeierte Komikerin und Schauspielerin Catherine O'Hara (71) ist am Freitag (30. Januar) im Alter von 71 Jahren gestorben. Über die Todesursache ist noch nichts bekannt, Page Six berichtet jedoch, dass Catherine zuvor in ein Krankenhaus eingeliefert worden sei. Aus der Film- und TV-Welt kamen unmittelbar bewegende Worte – Weggefährten, Kolleginnen und Kollegen sowie Institutionen erinnerten an eine Künstlerin, die Maßstäbe setzte. Catherine wurde durch die Kultshow SCTV bekannt, schrieb dort Fernsehhistorie und begeisterte später als Moira Rose in "Schitt’s Creek" ein weltweites Publikum. Auch in jüngerer Zeit rührte sie mit ernsten Tönen in "The Last of Us" und zeigte als Patty Leigh in "The Studio" ihre Bandbreite. In den sozialen Medien und Statements machten Stars deutlich, wie groß die Lücke ist, die Catherine hinterlässt – und wie persönlich der Verlust empfunden wird.

Besonders emotional war die Botschaft von Macaulay Culkin (45), der in den "Kevin - Allein zu Haus"-Filmen ihren Sohn spielte. "Mama. Ich dachte, wir hätten Zeit. Ich wollte mehr. Ich wollte neben dir in einem Stuhl sitzen", schrieb er zu einem berührenden gemeinsamen Foto. Pedro Pascal (50), der mit ihr in "The Last of Us" vor der Kamera stand, fand auf Instagram poetische Worte für seine verstorbene Kollegin. "Oh, ein Genie in deiner Nähe zu sein. Ewig dankbar. Es ist weniger Licht in meiner Welt", postete er zusammen mit einem Foto vom Set. Justin Theroux (54), der mit O'Hara für "Beetlejuice Beetlejuice" zusammenarbeitete, veröffentlichte das symbolträchtige Bild ihres leeren Regisseursstuhls. Die verschiedenen Generationen von Schauspielern, die sich zu Wort meldeten, demonstrieren eindrucksvoll O'Haras zeitlose Ausstrahlung. Von Comedy-Veteranen wie Amy Schumer (44), die sie als "Legende" bezeichnete, bis hin zu jüngeren Stars – alle vereinte die Bewunderung für ihre schauspielerische Brillanz.

Rita Wilson (69) brachte es in ihrer Instagram-Hommage treffend auf den Punkt, als sie schrieb: "Catherine O'Hara – eine Frau, die authentisch und wahrhaftig in allem war, was sie tat. Man sah es in ihrer Arbeit, wenn man sie kannte, sah man es in ihrem Leben, und man sah es in ihrer Familie." Diese Authentizität spiegelte sich sowohl in ihren unvergesslichen Charakteren als auch in ihrem privaten Umgang mit Kollegen wider. Besonders bemerkenswert ist die Tatsache, dass Catherine trotz ihrer enormen Erfolge niemals von Skandalen oder negativen Schlagzeilen betroffen war – in einer Branche, die oft von Kontroversen geprägt ist, eine seltene Ausnahme. Kevin Nealon würdigte ihre revolutionäre Wirkung auf die Comedy-Landschaft und betonte, wie sie das Verständnis für Humor und Menschlichkeit nachhaltig verändert habe. Paul Walter Hauser (39) bezeichnete sie als seine "Meryl Streep" und hob hervor, dass er sie in allem sehen wollte, unabhängig von der Qualität des jeweiligen Projekts.

Getty Images "Kevin - Allein zu Haus"-Berühmtheit Catherine O'Hara

Getty Images Catherine O'Hara und Macaulay Culkin, "Kevin - Allein zu Haus"-Mutter und Sohn

Instagram / pascalispunk Pedro Pascal und Catherine O'Hara am Set von "The Last of Us"