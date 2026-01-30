Die Dschungelcamp-Schatzsuche endet mit unerwartetem Twist

Patrick Romer (30) und Hubert Fella (58) stürzen sich an Tag acht im Dschungelcamp in die Schatzsuche "Die Dschungel-Ernte" – und liefern einen Nervenkrimi unter Zeitdruck. Los geht's am Dschungeltelefon, wo Patrick mit breitem Grinsen die Karte an sich reißt. "Wir kommen raus, Hubert", ruft er und verspricht dem Camp den großen Wurf. Der Realitystar übernimmt den Sammelkorb samt Helm mit Fühlern, während Hubert die Früchte vom Baum pflückt. Was die beiden zu diesem Zeitpunkt noch nicht ahnen: Der Schatz wird am Ende für einen ganz anderen Twist sorgen, als sie hoffen. Das Spiel hat klare Regeln: Gezählt wird nur, was im Korb landet. Nur ein Apfel-Birnen-Paar ergibt ein gültiges Match für einen Schlüssel. Neun Äpfel sausen in Patricks Netz, doch die Birnen werden zur Zitterpartie, viele fallen daneben, am Ende sind es nur vier. Trotzdem behalten die beiden die Nerven – und treffen, gestützt auf Huberts "Glückszahlen", die er sich vor dem Einzug von seiner Hellseherin geben ließ, die richtige Wahl.

Zurück im Camp folgt die Rätsel-Frage in der Truhe: "Wer hat die meisten Regelverstöße begangen? A: Ariel, Gil Ofarim, Stephen Dürr oder B: Eva Benetatou, Patrick, Simone Ballack." Die Gruppe tippt auf Antwort A – und liegt richtig. Der Gewinn wirkt zunächst mickrig: genau eine Zigarette, die nur ein Star rauchen darf. "Ihr verar*cht uns doch jetzt", meint Eva. Auch die anderen sind nicht begeistert. Ariel ordnet ein faires Stöckchenziehen an, Eva hat das Glück auf ihrer Seite – und gibt die Zigarette sofort an Samira Yavuz (32) weiter. Eine kleine Geste, die spürbar für Dynamik sorgt. "Superunangenehme Situation für mich", kommentiert Samira. Sie lehnt zuerst ab, nimmt die Zigarette dann aber doch. Die anderen Mitcamper finden Evas Move allerdings cool. "Ist jetzt nicht so, als würde die Zigarette die ganze Vergangenheit wiedergutmachen", urteilt die zweifache Mama und unterstellt Eva Kalkül.

Eva und Samira verbindet eine unschöne Vergangenheit. Diese kam im Dschungel zur Sprache. Samira suchte gezielt das Gespräch mit Eva und warf ihr vor, die Entschuldigung für die Sache mit Serkan Yavuz (32) komme viel zu spät und wirke alles andere als ehrlich. Um ihren Standpunkt zu verdeutlichen, holte die Influencerin sogar ein Kissen hervor, auf dem Evas Nachricht aufgedruckt war. "Samira, es tut mir so furchtbar leid. Ich dachte, das wäre ein schlechter Scherz mit der Trennung", lautete die Botschaft. Im Einzelinterview stellte die Influencerin wütend klar: "Ich frage mich, was sollte das für eine Entschuldigung sein?" Auch im offenen Schlagabtausch hielt sie Eva vor: "Deine Nachricht ist so unfassbar dreist. Schämst du dich nicht? Sag's mir?" Eva, die sichtlich bedrückt wirkte, gab zu: "Klar ist es unangenehm." Sie erklärte, sie habe den Schritt so lange hinausgezögert, weil ihr alles peinlich gewesen sei, und betonte: "Ich bin nicht die Ehebrecherin."

Anzeige Anzeige

RTL Patrick Romer und Hubert Fella, Dschungelcamp 2026

Anzeige Anzeige

RTL Die Dschungelcamper von 2026

Anzeige Anzeige

RTL Samira Yavuz und Eva Benetatou im Dschungelcamp