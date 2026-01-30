Macaulay Culkin ehrt verstorbene Kevin-Mama Catherine O'Hara

Traurige Nachrichten aus Hollywood erschütterten die Fans der Kultfilme Kevin – Allein zu Haus und Kevin – Allein in New York. Catherine O'Hara (71), die in den beiden Klassikern unter der Regie von Chris Columbus (67) die liebenswerte, wenngleich chaotische Mutter Kate McCallister spielte, ist im Alter von 71 Jahren gestorben. Schauspielkollege Macaulay Culkin (45), der in den Filmen ihren Sohn Kevin verkörperte, teilte seine Trauer öffentlich auf Instagram und verabschiedete sich mit den herzzerreißenden Worten: "Mama. Ich dachte, wir hätten Zeit. Ich wollte mehr. Ich wollte neben dir auf einem Stuhl sitzen. Ich habe dir zugehört, aber ich hatte noch so viel mehr zu sagen." Der Schauspieler schloss seinen emotionalen Post mit den Worten: "Ich liebe dich. Wir sehen uns später."

Die besondere Verbindung zwischen Macaulay und Catherine reichte weit über das Set der beliebten Weihnachtsklassiker hinaus. In vergangenen Interviews äußerte sich Catherine bewundernd über Macaulays Talent und seinen Umgang mit der Aufmerksamkeit, die ihm durch die Filme schon in jungen Jahren zuteilwurde. Bei der Verleihung von Macaulays Stern auf dem Hollywood Walk of Fame im Dezember 2023 lobte sie bei ihrer Ansprache zu Ehren ihres ehemaligen Filmpartners: "Der Grund, warum Familien auf der ganzen Welt kein Jahr verstreichen lassen, ohne ‘Kevin – Allein zu Haus‘ gemeinsam zu sehen und zu lieben, ist Macaulay Culkin." Sie beschrieb ihn als einen Schauspieler, der es immer geschafft habe, eine charmante, verschrobene und dennoch vollkommen greifbare Art in sein Schaffen einfließen zu lassen.

Für viele Fans wirkten Macaulay und Catherine auch abseits der Leinwand wie eine echte Familie, die durch gemeinsame Erinnerungen und den enormen Erfolg von "Kevin – Allein zu Haus" über Jahrzehnte verbunden blieb. Bei ihren Kolleginnen und Kollegen war Catherine als warmherziger, aufmerksamer Mensch bekannt, der jüngere Schauspieler ermutigte und ihnen ein Gefühl von Sicherheit gab – eine Art vertraute Film-Mama, die für viele weit über den Abspann hinaus präsent blieb. Catherine hinterlässt ihren Ehemann, den Szenenbildner Bo Welch, den sie am Set von "Beetlejuice" kennenlernte, sowie die Söhne Matthew und Luke.

Getty Images Catherine O'Hara und Macaulay Culkin, "Kevin - Allein zu Haus"-Mutter und Sohn

United Archives GmbH Catherine O'Hara und Macaulay Culkin in "Kevin – Allein zu Haus"

Facebook / YODA BBY ABY Photoshop-Bild von Macaulay Culkin und Catherine O'Hara, November 2024