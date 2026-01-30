Erster Exit: Dieser Camper verlässt den Dschungel an Tag 8

Nun ist es an der Zeit: Der erste Teilnehmer des diesjährigen Dschungelcamps muss den australischen Busch nach den ersten sieben Tagen verlassen. Wie Sonja Zietlow (57) und Jan Köppen (42) vor wenigen Minuten live aus Murwillumbah verkünden, fliegt Nicole Belstler-Boettcher (62) als Erste. Es entschied sich zwischen ihr und Mitstreiter Stephen Dürr (51), doch die "Nackt. Das Netz vergisst nie"-Schauspielerin erreichten letztendlich die wenigsten Anrufe. Eine Chance, sich im Dschungel richtig zu beweisen, hatte sie allerdings nicht.

Einige bangten schon seit mehreren Stunden um ihren Verbleib. So unter anderem Evanthia Benetatou (33). Die Reality-TV-Bekanntheit machte sich Sorgen darum, wie sie bei den Zuschauern ankommt – sicherlich vor allem wegen des Dramas, das sich in den vergangenen Tagen des Öfteren zwischen ihr und Konkurrentin Samira Yavuz (32) abspielte. Eva landete vor einiger Zeit mit Samiras Ex Serkan Yavuz (32) im Bett und das Techtelmechtel musste am Lagerfeuer ausdiskutiert werden.

Ähnlich besorgt um seinen weiteren Aufenthalt im Camp war wahrscheinlich auch Gil Ofarim (43). Der Sänger sorgte nach wie vor mit seinem Davidstern-Skandal für Aufregung. Obwohl er immer wieder betonte, einer Verschwiegenheitserklärung zu unterliegen und nichts sagen zu dürfen, konfrontierten ihn die anderen und stellten ihn zur Rede. Ariel betitelte ihn indes regelmäßig als "Verbrecher".

Anzeige Anzeige

RTL Die Dschungelcamper von 2026

Anzeige Anzeige

RTL Nicole Belstler-Boettcher im Dschungelcamp 2026

Anzeige Anzeige

RTL Gil Ofarim im Dschungelcamp 2026