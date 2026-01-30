Fans einig: Dieser Dschungelcamper soll als Erstes gehen

Heute ist es so weit: Der oder die erste Dschungelcamperin muss den australischen Dschungel verlassen. Noch steht nicht fest, wer es ist, doch die Fans sind sich einig, wen sie als Erstes fliegen sehen wollen. Wie aus einer Promiflash-Umfrage hervorgeht, wünscht sich der Großteil den Exit von keiner Geringeren als Ariel. Dabei ist sie doch diejenige, die bisher wohl für die meiste Unterhaltung sorgte.

Das Reality-TV-Sternchen sorgte im Camp von Anfang an für Aufruhr. Sowohl mit ständigen Sticheleien gegen Mitkandidaten wie Gil Ofarim (43) und Eva Benetatou (33) als auch mit ihren Ergebnissen in den Dschungelprüfungen. Tatsächlich wurde Ariel bisher zu jeder einzelnen Prüfung geschickt. Während sie zu Beginn noch kaum Einsatz zeigte und einmal sogar eine Prüfung verweigerte, schlug sie sich zuletzt aber ziemlich gut. Bei der gestrigen Prüfung "Das TraumAschiff" sammelte die Prominent getrennt-Berühmtheit ganze neun von zwölf Sternen.

Doch auch Eva, Gil und Nicole Belstler-Boettcher (62) sind anscheinend nicht besonders beliebt beim Publikum. Die einstige Der Bachelor-Kandidatin, der in Verruf geratene Sänger und die Schauspielerin landen auf Platz zwei, drei und vier der unbeliebtesten Kandidaten. Samira Yavuz (32) hingegen scheint total beliebt. Laut der Promiflash-Umfrage will nur ein Prozent, insgesamt 28 von 2.869 Lesern, dass sie das Camp als Erste verlässt.

RTL Sonja Zietlow und Jan Köppen im Dschungel

RTL Ariel im Dschungelcamp 2026

RTL Eva Benetatou im Dschungelcamp 2026

RTL Gil Ofarim, Dschungelcamp 2026