Wegen Mama und Affären-Skandal: Eva weint im Dschungelcamp

Tränenreicher Moment im Dschungelcamp: Realitystar Evanthia Benetatou (33) erlebt an Tag acht einen Gefühlsausbruch und sucht ausgerechnet die berühmt-berüchtigte Pritschen-Psychocouch von Hubert Fella (58) auf. In der provisorischen "Praxis" des Hot oder Schrott – Die Allestester-Stars spricht sie mit ihm über die wichtigste Person in ihrem Leben: ihre Mutter. Vor laufenden Kameras beschreibt Eva die enge, aber nicht immer einfache Beziehung zu ihr und lässt dabei zum ersten Mal im Camp ihre sonst so harte Fassade bröckeln. Während sie auf der Pritsche sitzt, kämpft sie mit den Tränen – und verliert den Kampf schließlich. "Sie ist die engste Bezugsperson in meinem Leben. Meine beste Freundin, aber auch die Person, mit der ich anecke. Sie ist hart und ich habe auch eine strenge Erziehung genossen. Wenn ich einen Tag mit ihr nicht rede, dann drehe ich durch. Ich bin maximal mit meiner Mama verbunden. Durch alle Höhen und Tiefen, durch alle Stationen im Leben", meint Eva.

Im Dschungeltelefon brechen dann alle Dämme, Eva weint und sagt: "Sie ist mein größter Halt. Ich möchte sie niemals missen müssen." Gleichzeitig gibt sie zu, dass es ihr schwerfällt, sich so verletzlich zu zeigen: "Ich habe irgendwie verlernt, Emotionen zuzulassen! Verletzte Gefühle lasse ich selten zu." Auch der viel diskutierte Social-Media-Post, in dem sie zugab, eine Nacht mit dem Ex von Samira Yavuz (32) verbracht zu haben, wird zum Thema. "Gar nichts", habe ihr das gebracht, sagt sie und fügt hinzu: "Ich wollte halt nur ehrlich sein und das loswerden, aber ich wollte nichts damit erreichen. Das bringt mich ja nicht weiter, beschmückt mich ja nicht. Wer ist denn stolz auf so einen Schei*?" Hubert fällt im Dschungeltelefon ein Urteil über die Mutter eines Sohnes: "Eva ist kein böser, sondern ein lieber Mensch. So wie ich sie jetzt hier kennenlerne. Sie wirkt nach außen tough, aber innerlich ist sie ein kleines Mädchen."

Vor allem wegen ihrer Affäre mit Serkan Yavuz (32) musste sich Eva in den vergangenen Tagen immer wieder anhören, dass sie diesen Skandal gezielt für PR-Zwecke ausschlachtet – und das nicht nur von den anderen Camp-Bewohnerinnen und Bewohnern. Selbst ihre ehemalige Freundin Walentina Doronina (25) äußerte öffentlich im Format "Buschfunk!", dass Eva ihrer Meinung nach ganz genau weiß, was sie tut. "Ich glaube, der Schachzug, dass sie diesen Skandal, diese Serkan-Geschichte, öffentlich gemacht hat – es ist komplett extra für Business gewesen, dass sie wieder im Gespräch ist", urteilte Walentina.

RTL Eva Benetatou im Dschungelcamp 2026

RTL Eva Benetatou und Hubert Fella im Dschungelcamp 2026

