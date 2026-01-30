Bewegend: Ariel erinnert sich an den letzten Tag ihres Papas

Ariel öffnet im Dschungelcamp ihr Herz und spricht mit Mirja du Mont (50) über die letzten Stunden mit ihrem verstorbenen Vater. In einer ruhigen Minute erzählt die Reality-TV-Teilnehmerin, dass sie in der Nacht zuvor von ihm geträumt habe und dass ihr die Zeit im Camp beim Nachdenken helfe. Ihr Papa sei vor zwei Monaten gestorben, sagt sie leise, und sie frage sich, wann man so einen Verlust überhaupt begreift. Am Sonntag vor seinem Tod habe ihr Vater alle Liebsten zusammengerufen, um sich zu verabschieden. Sie standen im Kreis, auch Ariels Tochter war dabei. Am nächsten Tag bat er, allein gelassen zu werden. "Ich möchte, dass alle gehen. Ich kann nicht loslassen, wenn ihr alle hier seid", habe er gesagt. Am 11. November, um fünf nach zwölf, kam der Anruf: Er war gegangen.

Im Gespräch mit Mirja beschreibt Ariel, wie sehr sie in diesem Moment klammerte und ihn nicht gehen lassen wollte. "Ich will nicht, ich will nicht, dass du gehst", habe sie gesagt. Ihr Papa richtete daraufhin seine letzten Worte an sie. "Bitte weiß, dass ich dich niemals vergesse, niemals. Ich werde dich immer beschützen", zitiert die 22-Jährige ihn mit zitternder Stimme. Diese Sätze, erzählt sie, hätten sich in ihr eingebrannt. Ihr Vater, dessen größte Angst immer das Sterben gewesen sei, habe kurz vor dem Ende Frieden gefunden: "Irgendwann sagte er: 'Jetzt bin ich bereit dazu'." Am Tag vor seinem Tod nahm er sich für jeden Zeit und verabschiedete sich einzeln. "Er hat gespürt, dass er stirbt. Das beschäftigt mich hier sehr", erzählt Ariel.

Schon wenige Tage zuvor hatte sich Ariel mit Samira Yavuz (32) am Lagerfeuer zurückgezogen, um über ihre Gefühle zu sprechen. Die junge Mutter konnte ihre Tränen nicht zurückhalten und gestand: "Ich realisiere das noch gar nicht. Er war der beste Mensch in meinem Leben, neben meiner Tochter." Besonders tief bewegte sie damals die Erinnerung daran, wie sehr ihr Vater sich bis zuletzt um sie kümmerte. Samira wurde in diesem Moment zu einer wichtigen Stütze, nahm Ariel in den Arm und machte ihr Mut. "Du machst das ganz toll. Lass dir nichts anderes sagen", versicherte die ehemalige "Bachelor"-Kandidatin und nannte ihre Mitbewohnerin später im Dschungeltelefon eine "verletzte, kleine, süße Seele".

RTL Ariel und Mirja du Mont im Dschungelcamp 2026

