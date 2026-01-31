Nominierungen und Co.: Alle Infos zu den Grammy Awards 2026

Die Liste der Nominierten für die diesjährigen Grammy Awards liest sich wie das Who-is-Who der Musikwelt – doch einer stellt sie alle in den Schatten: Rap-Legende Kendrick Lamar (38) geht mit sage und schreibe neun Nominierungen als absoluter Spitzenreiter ins Rennen. Mit seinem Album "GNX" und dem Megahit "Luther" ist er der Mann, den es in den Hauptkategorien zu schlagen gilt. Dicht auf den Fersen sind ihm laut US Magazine Pop-Göttin Lady Gaga (39) und Star-Produzent Jack Antonoff (41), die beide siebenmal auf eine der goldenen Trophäen hoffen dürfen. Besonders spannend: Lady Gaga könnte mit ihrem Album "Mayhem" endlich den langersehnten Preis für das "Album des Jahres" abräumen – eine Ehre, die ihr bisher trotz zahlreicher Versuche verwehrt blieb.

In der Königskategorie "Album des Jahres" kommt es zum ultimativen Showdown der Superlative. Hier trifft Lamars Rap-Power auf den spanischsprachigen Sound von Bad Bunny ("Debí Tirar Más Fotos") und die geballte Pop-Präsenz von Sabrina Carpenter ("Man’s Best Friend"). Auch das überraschende Comeback von Justin Bieber (31) schlägt Wellen: Nicht nur sicherte sich sein Album "Swag" einen Platz in der wichtigsten Kategorie des Abends, er feiert außerdem seinen ersten größeren Auftritt seit seinem abrupten Tourabbruch 2022. Ebenfalls nominiert sind Genre-Grenzensprenger wie Tyler, the Creator (34) mit "Chromakopia" und R&B-Talent Leon Thomas, was die diesjährige Auswahl zu einer der vielfältigsten der letzten Jahre macht.

Für einen weiteren Überraschungsmoment der Nominierungen sorgte zudem eine ehemalige TikTokerin: Addison Rae (25)! Dass die 25-Jährige in der Kategorie "Best New Artist" nominiert wurde, schickte Schockwellen durch das Netz – und Addison selbst total aus dem Häuschen. Gegenüber der Los Angeles Times verriet sie, dass sie die Verkündung kaum fassen konnte: "Ich war schockiert", sagte sie und schilderte, dass sie kaum mehr tun konnte, als nach Luft zu schnappen. Gemeinsam mit ihrem ehemaligen Hype-House-Kollegen Alex Warren (25) beweist sie, dass der Sprung von Social Media auf den Olymp der Musikindustrie endgültig geschafft ist. Ob sie sich gegen starke Konkurrenz wie Olivia Dean oder die K-Pop-Sensation Katseye durchsetzen kann? Fans werden es am 1. Februar erfahren, wenn die Awards auf CBS und Paramount+ übertragen werden.

Anzeige Anzeige

Getty Images Kendrick Lamar, Februar 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Lady Gaga, Musikerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Bei der World Series in Los Angeles: Justin Bieber verfolgt Spiel drei zwischen Blue Jays und Dodgers