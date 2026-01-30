Flirtet Dschungel-Eva mit ihm? Patricks Freundin äußert sich

Flirtet Eva Benetatou (33) im Dschungelcamp etwa mit dem vergebenen Patrick Romer (30)? Das ist zumindest Ariel aufgefallen. Sie meint, zwischen den beiden knistert es seit Tagen. Der TV-Bauer hat allerdings eine Freundin. Annelie Henze äußert sich im RTL-Interview nun selbst zu den Szenen. Im Gespräch wiegelt sie die Spekulationen allerdings ab und verteidigt ihren Partner: "Patrick ist einfach zu jedem nett und immer hilfsbereit. Der hat für jeden ein offenes Ohr."

Eine Szene im Camp fand sie jedoch auffällig: Als Eva fragte, warum sie niemand anspreche, wirkte das auf Annelie wie "fishing for compliments". "Das fand ich ein bisschen komisch", ordnet sie ein. Zugleich kann sie sich vorstellen, dass Patrick schlicht der einzige sei, der mit Eva unbefangen rede, weshalb diese immer wieder das Gespräch mit ihm suche oder ihm folge. Laut Annelie habe Eva gemerkt, dass Patrick ihr gegenüber keine Vorurteile habe – "Patrick ist zu jedem so" –, romantische Signale habe sie zwischen den beiden allerdings nicht gespürt. Flirty-Vibes? Für Annelie Fehlanzeige.

Während Ariel also meint, Eva würde im Camp mit Patrick flirten, machte der Bauer am Lagerfeuer längst klar, wem sein Herz gehört. Im Gespräch mit Sänger Gil Ofarim (43) gestand Patrick: "Annelie ist die Liebe meines Lebens. Das ist die Letzte definitiv." Auf Gils neugierige Nachfrage nach einem Heiratsantrag verriet der Realitystar, seine Partnerin warte schon darauf – er suche aber noch den richtigen Moment. Schon beim ersten Treffen habe für ihn festgestanden: "Ich will die Annelie." Sogar Annelies Mutter habe er damals direkt angerufen und verkündet: "Du Schwiegermutter, ich will die Annelie. Nix anbrennen lassen!"

Imago Patrick Romer und Annelie Henze am Flughafen Frankfurt vor dem Abflug der Dschungelcamp-Kandidaten nach Australien

Instagram / annelie_henze Annelie Henze, Influencerin

Imago Patrick Romer küsst Annelie Henze vor dem Abflug ins RTL-Dschungelcamp 2026