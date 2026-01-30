Ist Dschungelcamperin Eva für Männer zu einschüchternd?

Eva Benetatou (33) sorgt im Dschungelcamp nicht nur mit ihrer Teilnahme, sondern auch mit ihrem Liebesleben für Gesprächsstoff. Die Reality-TV-Bekanntheit offenbart, dass sie schon lange auf der Suche nach dem richtigen Partner sei, jedoch von Männern selten angesprochen werde. Im Gespräch mit Mitcamper Patrick Romer (30) wird deutlich, dass sie Dating-Apps ablehnt und stattdessen auf spontane Begegnungen in der echten Welt hofft. Patrick glaubt jedoch, dass viele Männer von Eva eingeschüchtert seien – ihr Erfolg, Selbstbewusstsein und Bekanntheitsgrad könnten dafür sorgen, dass potenzielle Partner sich nicht trauen, den ersten Schritt zu machen.

Claudia Obert (64), die Eva als Begleiterin unterstützt, sieht dieses Problem jedoch anders und beschreibt die TV-Bekanntheit von ihrer warmherzigen Seite. "Vor Eva muss man wirklich keine Angst haben. Man muss sie eher in den Arm nehmen und liebhaben", erklärt die Unternehmerin im Gespräch mit RTL und ergänzt, dass ihre Freundin immer höflich sei: "Ich habe Eva schon öfter erlebt mit netten Herren und es war immer sehr, sehr angenehm und die Jungs waren auch extrem höflich, gebildet und gut bei Kasse." Ein neuer Mann an der Seite des Reality-Sternchens sollte aber auch einiges mitbringen. "Er sollte wie sie ambitioniert, ehrgeizig sein, von der Stewardess bis zur Pilotin, was sie noch vorhat. Und ansonsten gut aussehen wie Eva und ein bisschen lebenslustiger als der Durchschnitt", erklärt Claudia.

Ihre frühere Freundin Walentina Doronina (25) zeichnete jedoch ein ganz anderes Bild der Dschungelcamperin. Im Interview mit Bild sprach die Reality-TV-Teilnehmerin offen über den Bruch der Freundschaft nach ihrer gemeinsamen Zeit beim Forsthaus Rampensau Germany und hielt sich mit Vorwürfen nicht zurück. "Ich finde, im Dschungel sieht man schon ganz gut, wie Eva ist", stichelte Walentina und meinte, dass deren "Durchtriebenheit" nun nicht mehr im Verborgenen bleibe. Für Walentina sei es ganz offensichtlich gewesen, wie wenig Empathie Eva habe. "Eva ist total uneinsichtig, das habe ich auch schon in der Freundschaft gemerkt. Sie kann sich gar nicht in die Gefühlslage anderer versetzen. Sie scheißt wortwörtlich auf die Gefühle von anderen Frauen", kritisierte die Influencerin.

RTL Evanthia Benetatou, Dschungelcamp-Teilnehmerin 2026

Instagram / claudiaobert_luxusclever Eva Benetatou und Claudia Obert im April 2025

Joyn Walentina Doronina und Eva Benetatou im "Forsthaus Rampensau" 2025