Hass wegen ihrer Brüste: Laura Maria Rypa spricht Klartext

Laura Maria Rypa (30) gönnt sich gerade eine Auszeit im Urlaub, doch selbst am Strand bleibt der Social-Media-Star nicht von fiesen Kommentaren verschont. Auf Instagram teilt Laura Bikini-Fotos aus den Ferien mit ihrer Community und will damit eigentlich nur Sommermomente festhalten. Statt netter Worte hagelt es unter den Aufnahmen jedoch Bodyshaming – vor allem ihre Oberweite wird von einigen Nutzern ins Visier genommen. Einen der Sprüche, "Luft oben raus", blendet Laura demonstrativ in ihrer Story ein und macht damit öffentlich, was ihr dort entgegenschlägt. Kurz darauf reagiert sie mit einem langen Text an ihre Follower, in dem sie deutlich macht, wie sie wirklich über die Attacken auf ihren Körper denkt.

In diesem Statement erklärt Laura, dass sie unter ihren Bikini-Bildern immer wieder Kommentare darüber lese, ihre Brüste seien geschrumpft oder es sei "oben die Luft raus". Sie betont, dass sie diese Worte persönlich nicht treffen: Sie kenne die Geschichte ihres Körpers, wisse, was er geleistet habe, und könne darüber hinwegsehen. Trotzdem wolle sie die Nachrichten zeigen, weil es viele Menschen gebe, die genau solche Kommentare mitten ins Herz treffen könnten – vor allem diejenigen, die ohnehin mit Selbstzweifeln kämpfen oder ihren Körper erst noch annehmen lernen müssen. Laura erinnert daran, dass ihr Körper zwei Kinder getragen, geboren und mit genau diesen Brüsten gestillt habe. "Für mich zählt am Ende nur eines: Meine Kinder sind gesund, und daran hatte mein Körper einen riesigen Anteil", schreibt sie. Die Influencerin macht außerdem klar, dass hinter solchen Angriffen meist Menschen stecken, die mit sich selbst unzufrieden sind und ihren Frust abladen wollen. Zum Schluss setzt sie einen deutlichen Konter: "Ps: Lieber ist die Luft aus den Brüsten raus als aus dem Hirn."

Lauras Brüste waren schon häufiger Gesprächsthema bei ihren Fans. Bereits vor einigen Monaten wollten viele wissen, ob sie mit einer OP nachgeholfen hat. In einer damaligen Fragerunde auf Instagram stellte die Ex-Verlobte von Pietro Lombardi (33) klar: "Danke für das Kompliment, aber nein, meine Brüste sind nicht gemacht." Sie erklärte weiter: "Wie ihr ja wisst, stille ich Amelio aktuell noch voll, und da ist es ganz normal, dass die Brust etwas praller aussieht. Stillen ist quasi das natürlichste Push-up, das es gibt!" Trotz der Freude über diese "Nebenwirkung" des Stillens, war Laura immer ehrlich: "Aber ich sag's euch ganz ehrlich: Sobald ich abgestillt habe, wird die Schwerkraft sicher wieder ihren Job machen."

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa, Januar 2026

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa, Influencerin

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa, Dezember 2025