Jennifer Anistons Freund verkauft sein Luxus-Apartment in NY

Großer Schritt an der Ostküste: Jennifer Anistons (56) Freund Jim Curtis hat sein New-York-Apartment offiziell zum Verkauf gelistet. Der Hypnotiseur und Coach will sich von seiner loftartigen Zweizimmerwohnung im South-Seaport-District trennen, die aktuell für rund 1.257.439 Euro angeboten wird. Der Verkaufseintrag ging laut Daily Mail am 27. Januar online. Die 1.200-Quadratfuß-Immobilie mit zwei Schlafzimmern und zwei Bädern blickt auf die Brooklyn Bridge – und erinnert optisch an das berühmte "Friends"-Gebäude. Jim, der seit etwa einem Jahr mit der Schauspielerin liiert ist, lebt überwiegend in Los Angeles an Jennifers Seite, das Paar wird aber regelmäßig auf Dates in New York gesichtet.

Die Wohnung gehört Jim seit 2015, als er das Objekt für knapp 1.073.015 Euro übernahm und dafür eine Hypothek von 831.586 Euro aufnahm. In den vergangenen Monaten versuchte er wiederholt, die Adresse zu vermieten: erst im April 2025 für 7.544 Euro im Monat, später ab Juni für 8.802 Euro – beide Anläufe wurden vorzeitig beendet. Laut Daily Mail zahlte er am 8. Dezember 2025 zudem eine Pfändung über 24.761 Euro, nachdem es schon 2017 Verzögerungen bei Hausgeld-Zahlungen gegeben hatte, wie The US Sun berichtete. Die Anzeige beschreibt das Domizil als Mix aus Charme und modernem Komfort mit Sichtmauerwerk und Glasabtrennung, nur wenige Schritte vom Wasser entfernt. Beobachter werten den Verkauf als mögliches Signal für einen neuen gemeinsamen Lebensentwurf mit Jennifer an der Westküste.

Über ihre Beziehung sprechen beide selten, doch kleine Einblicke gab es zuletzt doch. Jim erzählte in der "Today"-Show: "Wir wurden einfach von Freunden vorgestellt. Das ist alles. Wir fanden heraus, dass wir gemeinsame Freunde hatten und fingen an zu schreiben", sagte er. "Es dauerte lange. Wir haben lange gechattet und sind uns nahegekommen", so Jim weiter. Jennifer machte ihre Zuneigung im November auf Instagram öffentlich und gratulierte mit "Happy birthday, my love". Die Schauspielerin wohnt in Bel Air und arbeitet an der Erweiterung ihres Anwesens. Im Herbst begleitete Jim sie zur Premiere von "The Morning Show", allerdings ohne rotes Teppichfoto. Im Gespräch mit Elle schwärmte Jennifer allerdings zuletzt: "Er ist sehr besonders, sehr normal und sehr freundlich … und will Menschen helfen, Heilung zu finden."

Instagram / jimcurtis1 Jim Curtis, Juni 2025

Getty Images Jennifer Aniston neben Jim Curtis bei ELLEs Women in Hollywood Celebration 2025 in Los Angeles

Instagram / jenniferaniston Jennifer Aniston mit ihrem Partner Jim Curtis