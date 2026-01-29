Walentina denkt: Eva Benetatou nutzt Serkan-Affäre für PR

Es ist eines der großen Themen des Dschungels: Eva Benetatou (33) trifft im Dschungelcamp auf Samira Yavuz (32), die betrogene Ehefrau ihrer Ex-Affäre Serkan Yavuz (32). Es dauerte nicht lange, bis der Seitensprung auf den Tisch kam und für Ärger sorgte. Auch wenn Eva immer wieder betont, dass sie nicht auf diesen Vorfall reduziert werden möchte, scheint es die meiste Zeit nur darum zu gehen. Im Bild-Format "Buschfunk!" meldet sich nun ihre ehemalige beste Freundin Walentina Doronina (25) zu Wort. Und Wale hat den Verdacht, dass Eva ihren medienwirksamen Seitensprung ganz bewusst einsetzt. "Ich glaube, der Schachzug, dass sie diesen Skandal, diese Serkan-Geschichte, öffentlich gemacht hat – es ist komplett, [...] extra für Business gewesen, dass sie wieder im Gespräch ist", ist Walentina überzeugt.

Zu Eva hat Walentina mittlerweile eine ganz klare Meinung – von Freundschaft ist da längst keine Rede mehr: "Sie ist durchtrieben und das kommt leider Gottes im TV an." Für die 25-Jährige hat der Fall um ihre ehemalige Freundin sehr viel Ähnlichkeit mit der Diskussion um Aleksandar Petrovic (34). Genau wie bei Eva gab es bei ihm auch den Aufruf in der Öffentlichkeit, ihm keine Plattform mehr zu bieten. Walentina hält wenig von Cancel-Culture, denn kontroverse Persönlichkeiten kommen trotzdem ins TV – sie sorgen immerhin für Einschaltquoten: "Die Menschen kommen weiter, das sieht man ja an Aleks Petrovic: Er wurde weiter bei #CoupleChallenge gebucht, bei Prominent getrennt. Deswegen diese ganze Cancel-Nummer und so... Die Leute werden ja trotzdem gebucht."

Die Freundschaft von Eva und Walentina ist ebenfalls im TV zerbrochen. Die beiden traten als Team bei Forsthaus Rampensau an. Das ging aber gehörig nach hinten los. Die beiden zofften sich fast ununterbrochen und Wale war sogar drauf und dran, das Forsthaus zu verlassen. Schon während der Ausstrahlung machte sie im Netz deutlich, dass sie mittlerweile gar nichts mehr von Eva hält. Aktuell ist Wale aber nicht die einzige, die kein gutes Haar an der 33-Jährigen lässt. Auch ihre Dschungelbegleitung Claudia Obert (64) betrachtet Evas Verhalten im Camp kritisch. "Eva leidet da so vor sich hin [...] Sie leidet auch, wenn sie die falschen Schuhe anhat. Eva ist jemand, der scheinbar unheimlich gerne leidet, der unglaublich sensibel ist", meinte die Unternehmerin zu RTL.

Anzeige Anzeige

Instagram / walentinadoroninaofficial Evanthia Benetatou und Walentina Doronina, Dezember 2024

Anzeige Anzeige

RTL Evanthia Benetatou im Dschungelcamp 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou mit ihrem Sohn und Claudia Obert, TV-Bekanntheiten