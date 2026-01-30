Sophie Turner meidet alles aus "Game of Thrones"-Universum

Sophie Turner (29), bekannt für ihre Rolle als Sansa Stark in der Erfolgsserie "Game of Thrones", hat erklärt, dass sie nicht vorhat, den neuen Spin-off "A Knight of the Seven Kingdoms" anzusehen. Dies verriet die Schauspielerin kürzlich auf dem roten Teppich ihrer neuen Prime-Video-Serie "Steal". "Wenn ich ganz ehrlich bin: Alles, was mit 'Game of Thrones' zu tun hat, glaube ich, kann ich einfach nicht schauen", sagte die 29-Jährige dem Journalisten James B. Street. "Ich kann nicht einmal die Titelmelodie hören. Sie macht mich total nervös." Trotz dieser Reaktion hegt sie keine negativen Gefühle gegenüber der neuen Produktion und betonte, sie wünsche allen Beteiligten großen Erfolg.

Die HBO-Serie "A Knight of the Seven Kingdoms" basiert auf einer Novelle von George R. R. Martin (77) und spielt rund ein Jahrhundert vor den Ereignissen von "Game of Thrones". In der Serie werden die Abenteuer des Ritters Ser Duncan the Tall, gespielt von Peter Claffey (29), und seines jungen Knappen Egg, dargestellt von Dexter Sol Ansell (11), erzählt. Sophie reflektierte zudem über ihre intensive Zeit bei "Game of Thrones". Sie nannte die acht Jahre am Set eine "unglaubliche Schauspielschule" und erklärte, dass die Serie ihre beruflichen und persönlichen Ansichten stark geprägt habe. Dennoch sprach sie auch über die Herausforderungen, die damit verbunden waren, so jung in einer solch gewichtigen Rolle zu stehen, wie People berichtet.

Privat hatte die Arbeit an "Game of Thrones" einen großen Einfluss auf Sophies Entwicklung. Sie begann ihre Reise als Sansa Stark im Alter von 12 und verließ das Set mit 23 Jahren. Während sie die Serie als prägend für ihre Karriere beschreibt, gab sie in der Vergangenheit offen zu, nach dem Ende der Show mit einer Art Identitätskrise gekämpft zu haben. Diese Zeit des Umbruchs habe sie aber genutzt, um sich selbst außerhalb des Westeros-Universums neu zu finden. Heute lebt Sophie, die zwei Töchter hat, ein aktives Leben abseits des Thrones und zeigt sich in ihren Projekten so engagiert wie eh und je.

Anzeige Anzeige

Getty Images Sophie Turner während der Paris Fashion Week, 30. September 2025

Anzeige Anzeige

WENN.com Sophie Turner in "Game of Thrones"

Anzeige Anzeige

Getty Images Sophie Turner bei der Vanity Fair Oscar Party in Kalifornien