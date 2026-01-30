Gils Äußerungen im Dschungel: Jetzt spricht seine Ex-Frau

Im Dschungelcamp sorgt Sänger Gil Ofarim (43) derzeit für Schlagzeilen. Der 43-Jährige spricht vor laufenden Kameras über seine schwierige Lebenssituation, darunter finanzielle Probleme, fehlende Aufträge und den Verlust seines vorherigen Images nach dem "Davidstern-Skandal". Dabei bringt Gil auch seine zwei Kinder aus der Ehe mit Verena Ofarim ins Gespräch, was für Diskussionen sorgt. So erzählte er etwa, dass er nach der Geburt seines Sohnes eineinhalb Jahre zu Hause war. Zudem schildert er die aktuelle Betreuungssituation, wonach die Kinder zunächst hauptsächlich bei ihm lebten, bevor eine Wochenwechsel-Regelung eingeführt wurde. Nun sei diese jedoch durch seinen Umzug erschwert, und Gil sehe seinen Nachwuchs mittlerweile nur noch alle zwei Wochen.

Diese Äußerungen riefen nun seine Ex-Frau Verena auf den Plan, die dazu Stellung nahm. In einem Gespräch mit Bild zeigte sie sich überrascht über einige von Gils Aussagen, besonders über die Verbindung zu seinem öffentlich gewordenen Skandal. Verena betonte, von solch einer Situation, in der seine Beziehung zu den Kindern durch das Verfahren gefährdet gewesen sei, nichts gewusst zu haben. Zudem äußerte sie deutliche Kritik daran, dass Gil wiederholt familiäre Themen in die Öffentlichkeit rücke: "Ich finde es sehr schade, dass die gemeinsamen Kinder dadurch erneut Teil einer öffentlichen Erzählung werden." Ihrer Einschätzung nach sollten solche Angelegenheiten ausschließlich im privaten Raum geregelt werden, um die Situation nicht weiter zu belasten.

Die Trennung von Gil und Verena im Jahr 2018 verlief alles andere als ruhig. In der Zeit zuvor hatte Gil durch seinen Sieg bei der Tanzshow "Let’s Dance" große öffentliche Aufmerksamkeit erhalten. Es wurden immer wieder Gerüchte laut, dass dieser Erfolg und seine Tanzpartnerin Ekaterina Leonova (38) Auslöser für eine Krise in der Ehe gewesen sein könnten, was der Musiker jedoch stets bestritt. Auch in der diesjährigen Dschungelcamp-Staffel scheinen Gils private Umstände ein wiederkehrendes Gesprächsthema zu sein. Mitbewohnerin Simone Ballack (49) offenbarte, dass sie mit Verena telefoniert habe, bevor sie ins Camp zog, und sprach lobend über die Kinder des Sängers.

RTL Gil Ofarim im Dschungelcamp 2026

RTL Die Dschungelcamp-Kandidaten 2026

Getty Images Gil und Verena Ofarim