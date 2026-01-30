Emmys: So glamourös war Catherine O'Haras letzter Auftritt

Catherine O'Hara (71) ist tot. Die gefeierte Schauspielerin starb am Freitag, dem 30. Januar, im Alter von 71 Jahren. Bekannt aus "Schitt's Creek" und dem Klassiker Kevin – Allein zu Haus, hatte Catherine ihren letzten großen öffentlichen Auftritt im September 2025 bei den Emmys in Los Angeles. An ihrer Seite: Ehemann Bo Welch, mit dem sie über den roten Teppich ging und auch später bei der Apple TV Plus Primetime Emmy Party in West Hollywood fotografiert wurde. Nominiert war sie an dem Abend als beste Nebendarstellerin in einer Comedyserie für ihre Rolle als Patty Leigh in "The Studio".

Bereits einige Monate zuvor war sie bei der Premiere von "The Studio" im Academy Museum in Los Angeles über den roten Teppich gelaufen, um die Serie zu präsentieren, in der sie die Rolle von Patty Leigh übernommen hatte. Während sie mit diesem Projekt gerade erst ein neues Kapitel in ihrer Karriere aufgeschlagen hatte, erinnern sich viele Fans in sozialen Netzwerken nun auch an ihre früheren Kultmomente. Etwa als exzentrische Moira Rose in "Schitt’s Creek" oder als chaotische Mutter Kate in "Kevin – Allein zu Haus".

Abseits des Rampenlichts führte Catherine ein vergleichsweise zurückgezogenes Privatleben. Mit ihrem Mann Bo, einem erfolgreichen Szenenbildner und Regisseur, bildete sie seit vielen Jahren ein festes Team, das selten mit privaten Details an die Öffentlichkeit ging. In Interviews erzählte die Schauspielerin immer wieder, wie wichtig ihr Humor im Alltag sei und wie sehr sie es liebe, Freunde und Familie zum Lachen zu bringen.

Getty Images Catherine O'Hara bei den 77. Primetime Emmy Awards im Peacock Theater in Los Angeles, September 2025

Getty Images Bo Welch und Catherine O'Hara bei der Emmy Party in West Hollywood, September 2025

Getty Images Catherine O'Hara und Macaulay Culkin, "Kevin - Allein zu Haus"-Mutter und Sohn