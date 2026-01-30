Hausverkauf für 2,1 Mio.: Nicole Young verlässt Los Angeles

Nicole Young (41) zieht endgültig den Schlussstrich: Der Selling Sunset-Star hat ihr Zuhause in Los Angeles hinter sich gelassen und ihr Haus im Stadtteil Woodland Hills für satte 2,1 Millionen Dollar verkauft. Der Deal wurde laut TMZ bereits in der vergangenen Woche fix gemacht, nur wenige Monate nachdem Nicole gemeinsam mit ihrem Ehemann nach Nashville gezogen ist. Die Maklerin, deren Umzug nach Tennessee bereits eine zentrale Storyline in der aktuellen Staffel der Netflix-Show war, schließt damit nicht nur sprichwörtlich die Tür zu ihrem alten Leben an der Westküste. Mit dem Verkauf setzt sie ein klares Zeichen, dass ihr Fokus nun voll und ganz auf Music City und einem neuen Alltag fern von Hollywood liegt.

Nicoles früheres Domizil strotzt dabei nur so vor purem Luxus: Auf über 240 Quadratmetern Wohnfläche bot der großzügige Bungalow vier Schlafzimmer, drei Badezimmer und eine Fülle hochwertiger Upgrades. Das Grundstück mit mehr als 2320 Quadratmetern war ganz auf den typischen kalifornischen Indoor-Outdoor-Lifestyle zugeschnitten, inklusive großer Fensterfronten mit Blick auf den Garten. Dort warteten ein Salzwasserpool, ein Jacuzzi und gleich zwei weitläufige Terrassen auf lange Abende unter freiem Himmel. Im Inneren punktete die Immobilie mit einer frisch renovierten Chefküche mit maßgefertigten Einbauten und Quarz-Arbeitsplatten, einem Sound-System mit eingebauten Lautsprechern, einer Bar mit zwei Weinkühlschränken, Solarpanels, neuem HVAC-System und einem luxuriösen Hauptschlafzimmer mit Spa-Bad, begehbarem Kleiderschrank und französischen Türen direkt zum Poolbereich.

Für die Fans der Serie hat der Hausverkauf auch eine emotionale Dimension: Nicole, die durch ihren Einzug ins "Selling Sunset"-Ensemble und ihre teils hitzigen Auseinandersetzungen mit Kollegin Chrishell Stause (44) für Gesprächsstoff sorgte, lässt mit Los Angeles auch einen guten Teil des Serien-Dramas hinter sich. Ihr Privatleben verlagert sich nun vollständig nach Nashville, wo sie sich bereits ein neues Umfeld aufbaut und abseits der Oppenheim Group einen frischen Alltag begonnen hat. Welche Rolle die Maklerin in zukünftigen Staffeln der Show noch spielen wird, ist zwar offen, doch ihr Schritt weg von der kalifornischen Metropole zeigt, dass ihr persönlicher Lebensmittelpunkt inzwischen weit entfernt von den Villen in den Hollywood Hills liegt.

Instagram / itsnicoleyoung Nicole Young, "Selling Sunset"-Star

Instagram / itsnicoleyoung Nicole Young, "Selling Sunset"-Star

Getty Images Mary Bonnet, Nicole Young, Christine Quinn und Jason Oppenheim in Los Angeles