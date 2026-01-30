"Große Neuigkeiten": Erwartet Rebecca Mir etwa Nachwuchs?

Rebecca Mir (34) heizt die Gerüchteküche an: Auf Instagram meldet sich die Moderatorin mit einer vielsagenden Ankündigung bei ihren Fans. Das Model teilt unter anderem einen Schnappschuss von sich auf Instagram, auf dem es freudestrahlend in die Kamera lächelt. Dazu schreibt Rebecca: "Große Neuigkeiten! Ich kann es gar nicht erwarten, euch meine schönsten Neuigkeiten zu verraten." Während sie diese Worte mit ihren Followern teilt, legt sie auffällig ihre Hände auf den Bauch – ein Detail, das sofort für mächtig Gesprächsstoff sorgt und viele dazu bringt, noch genauer hinzuschauen und zu rätseln, was hinter den Neuigkeiten steckt.

In der Kommentarspalte sammeln sich bereits zahlreiche Fans, die ihre Vermutungen äußern. Ganz hoch im Kurs: Babynews. "Sonnenschein Nummer zwei", "Baby Nummer zwei?", "Baby an Bord" und "Wir bekommen ein Baby", lauten nur vier von vielen weiteren Kommentaren, die in dieselbe Richtung gehen. "Egal was es ist, ich freue mich für dich", meint ein anderer User. Fest steht: Rebeccas Fans sind schon jetzt sehr gespannt, was die Laufstegschönheit in der kommenden Zeit verkünden wird.

Seit ihrem Start bei "RTL Exclusiv" steht Rebecca ohnehin besonders im Fokus der Öffentlichkeit. Nicht nur die Promi-Themen der Sendung ziehen Aufmerksamkeit auf sich, auch ihre Looks werden heiß diskutiert. Mal erscheint die Moderatorin glamourös im Abendkleid, mal setzt sie auf extrem figurbetonte Outfits oder überraschend edgy Kombinationen. Dafür erntet sie auf Social Media jede Menge Lob, muss sich aber auch regelmäßig Kritik anhören. "Gibt's bei RTL kein Geld mehr für rote Hosen?", kommentierte ein Zuschauer nach Rebeccas erster Sendung auf Instagram.

Imago Rebecca Mir beim Raffaello Summer Day in Düsseldorf, 25. Juni 2025

Instagram / rebeccamir Rebecca Mir, Dezember 2025

Instagram / rebeccamir Rebecca Mir moderiert erstmals "RTL Exclusiv"