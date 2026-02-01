Ex-Prinz Andrew schickte Epstein Fotos von seinen Töchtern

Andrew Mountbatten-Windsor (65), einst bekannt als Prinz Andrew, gerät erneut ins Zentrum des Skandals rund um den verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (†66). Neue Dokumente, die das US-Justizministerium am Freitag veröffentlichte und die unter anderem Daily Mail vorliegen, belasten den früheren Royal schwer. Trotz seiner Behauptungen, den Kontakt zu Epstein nach dessen Verurteilung 2008 abgebrochen zu haben, belegen E-Mails aus den Jahren 2011 und 2012 das Gegenteil. Besonders brisant: In den Nachrichten, die von Andrews offiziellem Konto "HRH The Duke of York" versendet wurden, schickte er Epstein private Fotos seiner Töchter Beatrice (37) und Eugenie (35), darunter weihnachtliche Schnappschüsse und Bilder von sportlichen Charity-Aktivitäten.

In einer Mail vom 21. Dezember 2011, die als digitale Weihnachtskarte verschickt wurde, schmückten ein Foto der im Schnee stehenden Schwestern und Ansichten der verschneiten Royal Lodge Andrews Grüße an Epstein. Ein Jahr später folgten neue Grüße mit Bildern von Beatrice und Eugenie bei einer Charity-Radtour und beim Bergsteigen. Royal-Expertin Jennie Bond sagte der Daily Mail, die neuesten Details brächten Beatrice und Eugenie in eine "zutiefst demütigende Lage".

Tatsächlich war bereits vor wenigen Tagen in britischen Medien von einem Bruch zwischen Eugenie und ihrem Vater die Rede gewesen. Während sich Eugenie angeblich immer mehr von Andrew entfernte und sowohl private als auch öffentliche Auftritte mit ihm mied, zeigte sich Beatrice weiterhin loyal. "Eugenie wollte einen klaren Schnitt machen und sich distanzieren", zitierte die Daily Mail eine Quelle aus dem Familienumfeld. Die Prinzessin soll den Kontakt zu Andrew auf ein Minimum reduziert haben und auch gegenüber ihrer Schwester auf Abstand gegangen sein.

Getty Images Prinz Andrew, Prinzessin Eugenie und Prinzessin Beatrice in London

Getty Images Prinzessin Eugenie, Prinz Andrew und Prinzessin Beatrice bei Prinz Harrys Hochzeit in Windsor, 2018

Getty Images Jeffrey Epstein, US-Milliardär