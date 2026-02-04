Trotz Kritik: Katie Price ist "süchtig" nach ihrem Ehemann

Katie Price (47) lässt keine Zweifel daran, wie es um ihr Herz bestellt ist: Die Reality-Ikone schwärmt öffentlich von ihrem Ehemann Lee Andrews – und spricht von echter Sucht. Nach der Blitzhochzeit in Dubai, nur Tage nachdem sie den Unternehmer überhaupt erstmals getroffen hatte, richtet sich Katie via Instagram an Kritiker und besorgte Bekannte. "Ich verspreche, wenn ihr sehen würdet, wie er mich privat behandelt, würdet ihr verstehen, warum ich wahnsinnig süchtig nach ihm bin", schrieb sie in ihren Stories. Gemeinsam planen die beiden nun eine private Hochzeitsreise, bei der sie sich nach ihrem letzten Wiedersehen endlich wieder nah sein wollen.

In den letzten Wochen geriet Lees Vergangenheit immer stärker ins Rampenlicht. Berichte über eine Haftzeit in Dubai und Zweifel an seinen vollmundigen Angaben zu seinem Vermögen sorgen weiter für Gesprächsstoff. Doch Lee kämpft auf seinen eigenen Kanälen um sein Image und weist laut dem Mirror unter anderem Gerüchte über ein angebliches Reiseverbot und eine Escort-Vergangenheit zurück. Stattdessen lenkt das Paar den Fokus auf seine Zukunftspläne: Lee teilte ein schwarz-weißes Gemälde einer schwangeren Silhouette, auf deren Bauch ein Halbmond prangt, und hinterlegt die Story mit dem Song "Baby" von Connie Francis (†87) – ein Motiv, das viele Fans als Hinweis auf möglichen Familienzuwachs deuten. Katie selbst hatte schon früher betont, dass sie sich trotz medizinischer Hürden ein weiteres Kind wünscht und ihre Kinderplanung noch nicht abgeschlossen sieht, auch wenn sie bereits offen über ihre schwierige Kinderwunschreise mit IVF gesprochen hat.

Eigens für den anstehenden Urlaub hat Katie ihrem Körper noch einmal ein Update gegönnt und ihren Po mit Fillern aufspritzen lassen. Wie sie erklärt, sehe ihr Hintern jetzt aus wie ein "Bubble Butt" und sei bereit für den Strand. Auf einem Bild liegt sie nur in einem orangefarbenen Tanga auf der Liege, die Hände auf dem Rücken, der neue große Diamantring im Zentrum der Aufnahme. Offenherzige Einblicke in Schönheits-OPs und turbulente Liebesgeschichten gehören bei Katie seit Jahren zum Alltag, genau wie leidenschaftliche Verteidigungen ihrer Beziehungen, wenn Kritik von außen laut wird. Zwischen all den Kommentaren zu Lees Vergangenheit und Mahnungen aus ihrem Umfeld zeigt sie nun vor allem eines: Sie stellt ihr Liebesleben gewohnt öffentlich zur Schau, betont aber, dass die wichtigsten Momente mit ihrem Mann ganz bewusst hinter verschlossenen Türen bleiben sollen.

Anzeige Anzeige

Instagram / wesleeeandrews Katie Price und ihr neuer Ehemann Lee

Anzeige Anzeige

Instagram / wesleeandrews Katie Price und Lee Andrews

Anzeige Anzeige

Instagram / wesleeeandrews Katie Price, Januar 2026

Anzeige