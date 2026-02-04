Nach kürzlicher Kritik: Fans lieben heutige Dschungelprüfung

Überraschender Stimmungsumschwung: Einen Tag nachdem Zuschauer die gefährliche Dschungelcamp-Prüfung mit Gil Ofarim (43) scharf kritisiert hatten, weil der Sänger ausrutschte und sich verletzte, sorgt die nächste Challenge wieder für Jubel. Am Abend traten Samira Yavuz (32), Simone Ballack (49) und Hardy Krüger jr. (57) beim "Kotzella-Festival" an – während das Moderatoren-Duo Sonja Zietlow (57) und Jan Köppen (42) sie anfeuerte. Was dabei passierte, kam beim Publikum an. Unter einem Instagram-Post des Formats lobten Fans die Leistung des Trios und feierten vor allem Samira, die sich ohne Berührungsängste durch die Aufgabe kämpfte und deutlich sichtbaren Ehrgeiz zeigte.

Die Kommentarspalten lesen sich wie ein Applausgewitter. "Haben alle drei super gemacht. Samira war der Hammer. Für nichts zu schade, überall rumgewühlt, super", schreibt ein Nutzer auf Social Media. Andere jubeln: "Tolle Prüfung, bin entzückt", "Genial abgeliefert, Glückwunsch euch drei", und: "Samira war auf jeden Fall für die Prüfung gemacht!" Neben der Anerkennung für Teamleistung und Nervenstärke tauchten sogar persönliche Spitzen auf: "Größter Fehler, den Serkan bisher gemacht hat: Samira betrügen. Tolle Frau!" Und auch das Moderatoren-Duo bekam Extra-Lob: "Toll anzusehen, hat Spaß gemacht. Und endlich konnte auch die Moderation mal wieder lachen." Die Wende in der Fanlaune fällt damit deutlich aus – von Empörung zu Euphorie innerhalb von 24 Stunden.

Kein Wunder, dass die Begeisterung der Zuschauer so groß ausfiel: Neben den Neuigkeiten, dass Gil ab sofort wieder für kommende Prüfungen freigegeben ist, holte das Trio mit seiner Leistung bei der "Kotzella-Festival"-Prüfung starke sechs von acht Sternen. Doch der Weg dahin verlangte ihnen einiges ab. Während Samira unermüdlich über das Gelände jagte und sich tapfer durch Kühlboxen, Fleischabfälle und Dixi-Klos kämpfte, mussten Simone und Hardy in Kisten voller Pythons die Nerven behalten – Teamwork im Hochformat. Am Ende lief die Zeit zu schnell davon, doch der Hunger im Camp dürfte mit sechs Sternen fürs Erste gestillt sein.

RTL Sonja Zietlow und Jan Köppen, Dschungelcamp 2026

RTL Samira Yavuz, Dschungelcamp 2026

RTL Hardy Krüger jr., Dschungelcamp 2026