Erkältungssirup und Co.: MontanaBlack beichtet seine Süchte

MontanaBlack (37) hat in einem Twitch-Livestream nun mit einer schonungslosen Beichte seine Community aufgerüttelt: Der Social-Media-Star aus Buxtehude sprach offen darüber, dass er noch immer mit mehreren Süchten kämpft – darunter eine Abhängigkeit von Erkältungssirup. Dabei schilderte Monte, wie er sich nach einer einfachen Erkältung an den frei verkäuflichen Hustensaft "Wick MediNait" gewöhnte und schließlich sogar eine Überdosis nahm. "Ich werde von allem süchtig, das ist das Problem", erklärte er seinen Fans und berichtete, wie ihn die vermeintlich harmlose Medizin völlig aus der Bahn geworfen habe.

Der Streamer erinnerte daran, dass seine Suchtgeschichte nicht erst mit Erkältungssirup begonnen hat. Schon in seiner Jugend griff MontanaBlack laut Bild-Zeitung zu Alkohol, Marihuana, Kokain, Pilzen, Speed und Heroin, bevor er sich Hilfe in einer Entzugsklinik holte und den Konsum harter Drogen hinter sich ließ. Heute sind es andere Laster, die ihn begleiten: "Spielsucht ist eine Sucht, die mir bis heute geblieben ist. Die kontrolliert mich mal mehr, mal weniger", erzählte er im Stream und verriet, aktuell weniger zu spielen. Außerdem kann sich der Internet-Star nicht von seiner E-Zigarette und Nasenspray lösen.

MontanaBlack nutzt seine Streams immer wieder, um persönliche Einblicke und Botschaften an sein Publikum zu vermitteln. Mit seiner offenen Art hat der Streamer eine treue Fangemeinde aufgebaut, die ihn nicht nur für seine Unterhaltung, sondern auch für seine Ehrlichkeit schätzt. Trotz seiner Offenheit zieht der Influencer eine klare Linie: Er rät seiner Community entschieden von Rauschmitteln ab. Den besten Stoff, den er je genommen habe, nennt er seinen "klaren Verstand". Dabei richtet er sich eindringlich an seine Zuschauer: "Probleme nüchtern zu lösen, ohne zur Flasche zu greifen, ohne zu koksen, ohne irgendwelche Drogen zu nehmen – das ist die beste Droge, die ich jemals in meinem Leben genommen habe."

Anzeige Anzeige

ActionPress / Panama Pictures MontanaBlack während der Baller League 2024

Anzeige Anzeige

Imago MontanaBlack beim Eligella Cup im Audi Dome, München, am 11.09.2022

Anzeige Anzeige

Panama Pictures / ActionPress MontanaBlack auf der FIBO 2025

Anzeige

Wie findet ihr Montes offene Worte über seine Süchte? Stark und wichtig! Jeder sollte die Finger von solchen Sachen lassen. Schwierig! Diese persönlichen Details gehören nicht ins Netz. Ergebnis anzeigen