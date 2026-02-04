Spurlos verschwunden: Sohn von Rapper Lil Jon wird vermisst

Große Sorge um Nathan Smith: Der Sohn von Rapper Lil Jon wurde im US-Bundesstaat Georgia als vermisst gemeldet. Laut der Polizei in Milton verschwand der 27-Jährige, der als DJ Young Slade auftritt, am Dienstagmorgen gegen sechs Uhr in einem Wohngebiet. Er sei aus seinem Haus gerannt und seitdem spurlos verschwunden – ohne Handy und nur zu Fuß unterwegs. Die Familie hofft nun auf öffentliche Unterstützung. "Wir bitten weiterhin um Gebete, damit Nathan sicher nach Hause kommt", heißt es in einem von People zitierten Statement ihres Sprechers.

An die Öffentlichkeit gewandt, warnen die Behörden, Nathan könne desorientiert sein und dringend Hilfe benötigen. Familie und Freunde seien in großer Sorge, teilte die Polizei mit und rief Georgias Einwohner ebenfalls zur Mithilfe auf. In der Fahndung wird Nathan mit 1,75 Metern Größe und etwa 68 Kilo Gewicht beschrieben, mit kurzen schwarzen Haaren und braunen Augen. Der Lokalbericht von Rough Draft Atlanta ergänzt, er sei möglicherweise unbekleidet aus dem Haus gelaufen und sei anhand eines Kussmund-Tattoos am rechten Schlüsselbein zu erkennen.

Nathan, der seit geraumer Zeit als DJ Young Slade eigene Musik veröffentlicht, teilte noch Anfang Januar stolz ein Foto mit Manager Lil Will und Rapper Bow Wow (38) – er wirkte angekommen. Immer wieder sprach er in der Vergangenheit stolz über seinen berühmten Vater und die Möglichkeiten, die er ihm eröffnet hat. "Es ist schön, meinem Dad Respekt zu zeigen und die Fackel zu übernehmen, um mein eigenes Ding zu machen", sagte er im Interview mit dem Magazin The Quintessential Gentleman. Lil Jon, mit bürgerlichem Namen Jonathan Smith, verbindet mit seinem Sohn eine enge Beziehung und nannte Nathan schon 2014 im Gespräch mit HuffPost einen "wirklich, wirklich guten" und wohlerzogenen jungen Mann.

Anzeige Anzeige

Imago Lil Jon mit seinem Sohn Nathan Smith im September 2010 in Los Angeles

Anzeige Anzeige

Getty Images Nathan Smith aka DJ Young Slade und Papa Lil Jon im März 2014

Anzeige Anzeige

Getty Images Lil Jon, Rapper